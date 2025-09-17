Για δεύτερο συνεχόμενο βράδυ σημειώθηκαν εντάσεις στο εκθεσιακό κέντρο της Αγυιάς στα Χανιά, όπου φιλοξενούνται εκατοντάδες μετανάστες.

Συγκεκριμένα, σύρραξη προκλήθηκε εντός του χώρου, ο οποίος παραμένει ασφυκτικά γεμάτος. Οι μετανάστες ξεσηκώθηκαν και τα αίματα άναψαν, προτού παρέμβει η αστυνομία και το Λιμενικό, προκειμένου να αποφευχθούν περαιτέρω προβλήματα.

Λίγο μετά τις 20:00 ώρα, περίπου 200 άτομα επιβιβάστηκαν σε λεωφορεία, με προορισμό το λιμάνι της Σούδας, από όπου θα πάρουν το πλοίο της γραμμής, για να μεταφερθούν σε δομές της ενδοχώρας.

Κατά τη διάρκεια της αποχώρησης τους, οι υπόλοιποι 800 περίπου μετανάστες που βρίσκονται στο χώρο, ξέσπασαν σε ζητωκραυγές, σύμφωνα με το cretalive.

Αύριο (18/9), προβλέπεται να αποχωρήσουν άλλα 200 άτομα, ο οποίος είναι και ο μέγιστος αριθμός των μεταφερόμενων.

(με πληροφορίες από cretalive.gr)