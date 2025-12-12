Τραγική τροπή λαμβάνει η υπόθεση του Δανού δότη σπέρματος και στην Ελλάδα, καθώς σύμφωνα με τα έως τώρα διαθέσιμα στοιχεία ήδη ένα παιδί έχει χάσει τη ζωή του και ένα ακόμη νοσεί. Τα στοιχεία αυτά ανακοινώθηκαν από τον καθηγητή Αιματολογίας – Ογκολογίας του Παίδων «Αγία Σοφία», κ. Αντώνη Καττάμη – ο οποίος παρακολουθούσε τον μικρό ασθενή που κατέληξε.

«Κατά τη διάρκεια της ζωής σου η πιθανότητα να αναπτύξεις καρκίνο είναι μεγάλη και πλησιάζει το 90%. Δεν ξέρει κανείς εάν ο καρκίνος θα εκδηλωθεί στη νεανική, παιδική ή ενήλικη ζωή», δήλωσε σε πρωινή εκπομπή του MEGA, ο Καθηγητής.

Στην Ελλάδα 11 οικογένειες βρίσκονται σε αγωνία για τα παιδιά τους, μετά από νεότερη ενημέρωση από τους ειδικούς.



Ειδικότερα, η μία από τις οικογένειες αυτές βρίσκεται -σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες του iatropedia.gr– σε εξαιρετικά τραγική θέση. Απέκτησε τρία παιδιά με υποβοηθούμενη αναπαραγωγή από τράπεζα σπέρματος και συγκεκριμένα από τον Δανό δότη με το μεταλλαγμένο σπάνιο γονίδιο, που ενοχοποιείται για την πιθανότητα εμφάνισης καρκίνου, σε ποσοστό που αγγίζει το 90%, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία.

Από τα τρία αυτά παιδιά, το 2020, το ένα παρουσίασε καρκίνο και τελικά δεν τα κατάφερε, ενώ μετά από λίγο καιρό νόσησε με καρκίνο και το δεύτερο αδελφάκι του.

Στην Ελλάδα έχουν γεννηθεί 18 παιδιά, όλα εντός των επιτρεπόμενων ορίων χρήσης δότη, καθώς η ελληνική νομοθεσία επιτρέπει το σπέρμα ενός δότη να χρησιμοποιείται σε έως 12 οικογένειες. Από τα διαθέσιμα έως τώρα δεδομένα προκύπτει πως έχουν εντοπιστεί και ενημερωθεί οι 11 οικογένειες που απέκτησαν τα 18 παιδιά με το σπέρμα του Δανού δότη – κάποιες οικογένειες έχουν αποκτήσει περισσότερα από ένα παιδιά.ί.,

Το θλιβερό αυτό συμβάν εντείνει τον συναγερμό και φέρνει στην επιφάνεια το πραγματικό μέγεθος του κινδύνου: η μετάλλαξη που φέρει ο συγκεκριμένος δότης μπορεί να εκτινάξει την πιθανότητα εμφάνισης καρκίνου έως και στο 90%. Και δυστυχώς, η εικόνα του πόσα από τα 18 παιδιά που έχουν γεννηθεί στη χώρα μας από το σπέρμα του συγκεκριμένου Δανού δότη, έχουν νοσήσει με καρκίνο, ή ακόμη κι αν ενδεχομένως υπάρχουν κι άλλα περιστατικά με τραγική κατάληξη.

Μέχρι στιγμής δεν είναι γνωστό πόσα παιδιά στην Ευρώπη έχουν κληρονομήσει τη μετάλλαξη. Πανευρωπαϊκά έχουν εντοπιστεί 197 παιδιά που έχουν προκύψει από τον συγκεκριμένο δότη — αριθμός που ενδέχεται να αυξηθεί.

Η πρόεδρος της Εθνικής Αρχής ΙΥΑ, κα. Ισμήνη Κριάρη, ξεκαθαρίζει το τοπίο και εξηγεί πώς ξετυλίχθηκε το νήμα της υπόθεσης. Ο αριθμός των παιδιών παραμένει 18.

«Δεν υπάρχει τέτοια πληροφόρηση. Επισήμως δεν έχουμε. Το 18 είναι 18, δεν έχει τροποποιηθεί», σημειώνει, αφήνοντας μικρό περιθώριο αλλαγών μόνο λόγω παλαιών μονάδων που έχουν κλείσει και απαιτούν «χειροκίνητο» έλεγχο αρχείων.

Η Αρχή δεν γνωρίζει ποια είναι τα παιδιά. «Ξέρουμε ότι είναι 18. Είναι οι μονάδες επιφορτισμένες να διαχειριστούν αυτό το θέμα και να ενημερώσουν τους γονείς»

Οι μονάδες καλούνται να εντοπίσουν τους γονείς, να τους ενημερώσουν και να συστήσουν εξονυχιστικές εξετάσεις στα παιδιά τους, εφόσον το επιθυμούν, όμως κανείς δεν έχει πλήρη εικόνα αν όλα τα παιδιά έχουν καταγραφεί.