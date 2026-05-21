Σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο ένας μαθητής σχολικής μονάδας ειδικής αγωγής από την Ηλεία, ο οποίος έχει συμπτώματα μηνιγγίτιδας.



Πιο συγκεκριμένα, το σοβαρό περιστατικό εκδηλώθηκε την περασμένη Τρίτη, όταν ο μαθητής παρουσίασε υψηλό πυρετό και ανησυχητικά συμπτώματα. Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Πύργου, όπου οι γιατροί διέγνωσαν ισχυρή υποψία μηνιγγίτιδας.

Κρίνοντας την κατάσταση ιδιαίτερα ανησυχητική, αποφάσισαν την άμεση διακομιδή του στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο όπου το παιδί διασωληνώθηκε και νοσηλεύεται σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση.

Σύμφωνα με πληροφορίες παρά το επιβεβαιωμένο κρούσμα, η σχολική μονάδα συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά, ενώ σε αυτήν παρευρίσκεται άτομο που αποτελεί στενή οικογενειακή επαφή του νοσούντος μαθητή, χωρίς να έχει διευκρινιστεί αν έχουν δοθεί οδηγίες από τις υγειονομικές αρχές.

Τι είναι η μηνιγγίτιδα

Μηνιγγίτιδα είναι η φλεγμονή των μηνίγγων, δηλαδή των μεμβρανών που περιβάλλουν και προφυλάσσουν το κεντρικό νευρικό σύστημα (εγκέφαλος, νωτιαίος μυελός). Πρόκειται για μια βαριά λοίμωξη με υψηλή νοσηρότητα και θνητότητα, που απαιτεί άμεση διάγνωση και θεραπεία. Προκαλείται από διάφορα αίτια (μικρόβια, ιούς, παράσιτα, φάρμακα, κακοήθειες, αυτοάνοσα νοσήματα κλπ.). Τα μικρόβια (βακτήρια) προκαλούν συνήθως μηνιγγίτιδα (προσβολή μηνίγγων) ενώ τα υπόλοιπα αίτια προκαλούν κυρίως εγκεφαλίτιδα (διαταραχή επιπέδου συνειδήσεως).

Τα μη μικροβιακά αίτια (με χαρακτηριστική εξαίρεση την βαριά ερπητική εγκεφαλίτιδα) έχουν συνήθως ήπια και αρκετές φορές αυτοιώμενη κλινική πορεία. Σε αντιδιαστολή, οι μικροβιακές μηνιγγίτιδες είναι άκρως επείγουσες και βαριές καταστάσεις. Εξάλλου, για τις μικροβιακές μηνιγγίτιδες υπάρχει ειδική θεραπεία (αντιβιοτικά) και αποτελεσματική πρόληψη (εμβόλια). Για το λόγο αυτό, στη συνέχεια θα αναφερθούμε σχεδόν αποκλειστικά στη μικροβιακή μηνιγγίτιδα.

Ποια είναι τα συμπτώματα

Τα πιο κοινά συμπτώματα είναι ο πονοκέφαλος, η αυχενική δυσκαμψία, ο πυρετός, ο βίαιος εμετός («ρουκετοειδής») και η δυσανεξία στο φως και στους θορύβους. Μερικές φορές συνοδεύεται από χαρακτηριστικό μικροκηλιδώδες εξάνθημα, όταν το αίτιο είναι ο μηνιγγιτιδόκοκκος, το οποίο απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, γιατί μπορεί να εξελιχθεί ταχύτατα σε βαριά σηπτική κατάσταση.

Αν η κλινική εικόνα συνοδεύεται από υπνηλία και διαταραχές του επιπέδου συνειδήσεως, τότε μιλάμε για μηνιγγοεγκεφαλίτιδα. Όπως λοιπόν φαίνεται, τα πιο πολλά συμπτώματα δεν είναι ειδικά, όταν όμως είναι ασυνήθιστα και έντονα, πρέπει να εγείρουν την κλινική υποψία των ιατρών προς τη διάγνωση (ή αποκλεισμό) της μηνιγγίτιδας.

Η έγκαιρη διάγνωση είναι καθοριστικής σημασίας για τη θεραπεία. Η πιο σημαντική εξέταση (μετά την κλινική εξέταση) είναι η οσφυονωτιαία παρακέντηση. Η έγκαιρη διάγνωση απαιτείται, γιατί η νόσος μπορεί να εξελιχθεί ταχύτατα και να προκαλέσει:

Άμεσο θάνατο (σήψη, εγκολεασμό του στελέχους, αιμορραγίες κλπ.)



Απώτερες χρόνιες νευρολογικές επιπλοκές (μετά τη θεραπεία).

Η αντιμετώπιση είναι με κατάλληλα αντιβιοτικά. Και πάλι τονίζουμε την σπουδαιότητα της έγκαιρης χορήγησής τους. Αν ο ασθενής με υποψία βακτηριακής μηνιγγίτιδας πρόκειται να μεταφερθεί σε κάποια μονάδα υγείας (νοσοκομείο, κέντρο υγείας), η αντιβίωση πρέπει να χορηγηθεί άμεσα (εντός 20-30΄) και πριν ξεκινήσει ο ασθενής για το νοσοκομείο.

