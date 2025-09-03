Μια αρκετά οργανωμένη πρακτική για ξέπλυμα μαύρου χρήματος μέσω νόμιμων στοιχηματικών εταιριών αποκάλυψε η Αρχή για το Ξέπλυμα, φέρνοντας στο φως ένα δίκτυο περίπου 200 παικτών που αξιοποιούσαν «παραθυράκια» και κατάφερναν να νομιμοποιήσουν μεγάλα χρηματικά ποσά.

Τα εμπλεκόμενα πρόσωπα προέβαιναν σε καταθέσεις μετρητών μέσω πρακτόρων που λειτουργούσαν ακόμη και σε βενζινάδικα και καταστήματα ψιλικών, με τα χρήματα να καταλήγουν τελικά σε τραπεζικούς λογαριασμούς ως «νόμιμα κέρδη» από τυχερά παιχνίδια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μεταξύ των «παικτών» που βρέθηκαν στο μικροσκόπιο της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος, εντοπίστηκαν υψηλόβαθμοι δημόσιοι υπάλληλοι, ακόμα και άνθρωποι που κατείχαν διευθυντικές θέσεις σε υπουργεία.

Σε αρκετές περιπτώσεις, τα ποσά που «έπαιζαν» άγγιζαν το ένα εκατομμύριο ευρώ, κάτι που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τα επίσημα εισοδήματά τους.

Όσον αφορά την μέθοδο που χρησιμοποιούσαν, ο παίκτης άνοιγε λογαριασμό σε νόμιμη στοιχηματική εταιρία και λάμβανε προσωπικό κωδικό. Στη συνέχεια, μέσω συνεργαζόμενων πρακτορείων σε καταστήματα όπως μίνι μάρκετ ή βενζινάδικα, κατέθετε μεγάλα ποσά σε μετρητά, τα οποία πιστώνονταν στον λογαριασμό του.

Κατόπιν, με μια απλή εντολή, τα χρήματα μεταφέρονταν στον προσωπικό του τραπεζικό λογαριασμό και εμφανίζονταν ως κέρδη από τυχερά παίγνια. Έτσι, τα ύποπτα κεφάλαια αποκτούσαν φαινομενικά νόμιμη προέλευση, περνώντας ανεμπόδιστα στο τραπεζικό σύστημα.

Η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος έχει ήδη ενημερώσει την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, αρμόδια για την εποπτεία της αγοράς τυχερών παιγνίων, ώστε να προβεί στις δικές της ενέργειες και να θωρακίσει το σύστημα απέναντι σε αντίστοιχες μεθοδεύσεις.

Πηγή: Dikastiko