Κακουργηματική δίωξη άσκησε η εισαγγελέας στον 39χρονο οδηγό ταξί που φέρεται να παραβίασε ερυθρό σηματοδότη και στην συνέχεια σκότωσε έναν 35χρονο δικυκλιστή στην Θεσσαλονίκη.

Το περιστατικό συνέβη τα ξημερώματα της Κυριακής (30/11) στην συμβολή των οδών Κωνσταντίνου Καραμανλή και Πατριάρχου Γρηγορίου στη Χαριλάου, ενώ ο 39χρονος οδηγός ταξί παραπέμφθηκε να απολογηθεί στον 1ο τακτικό ανακριτή Θεσσαλονίκης και μέχρι να αποφασιστεί η ποινική του μεταχείριση θα παραμείνει υπό κράτηση.

Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο, ενώ τις ακριβείς συνθήκες ανέλαβε να διερευνήσει η Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

Να σημειωθεί ότι με τον νέο ΚΟΚ η επικίνδυνη οδήγηση που προκαλεί θάνατο θεωρείται κακούργημα και η ποινή φυλάκισης μπορεί να φτάσει έως και τα 10 χρόνια, ενώ εάν συντρέχουν επιβαρυντικές συνθήκες, η ποινή μπορεί να είναι ακόμα πιο αυστηρή.

(Με πληροφορίες από ΑΠΕ – ΜΠΕ)