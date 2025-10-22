Οι διωκτικές αρχές προσπαθούν να ξετυλίξουν το κουβάρι της υπόθεσης, αναζητώντας το κίνητρο πίσω από τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ της Φοινικούντας, καθώς και την πιθανή εμπλοκή επιπλέον προσώπων. Εκτιμούν με βεβαιότητα ότι οι δύο 22χρονοι δεν έχουν αποκαλύψει όλη την αλήθεια.

Αρκετές είναι οι αντιφάσεις στα λεγόμενα και τις περιγραφές, τόσο των 22χρονων φερόμενων δραστών της διπλής δολοφονίας, όσο και του 33χρονου ανιψιού του 68χρονου ιδιοκτήτη κάμπινγκ που δολοφονήθηκε μέσα στην επιχείρησή του στη Φοινικούντα, μαζί με τον επιστάτη του στις 5 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με την εκπομπή Live News, μία νέα αποκάλυψη βγήκε στο φως αναφορικά με τους 22χρονους που κατηγορούνται ο ένας για ανθρωποκτονία και ο άλλος για συνέργεια.

Όπως ανέφερε ο φερόμενος εκτελεστής, οι δύο τους συναντήθηκαν στην Αθήνα, και είχαν έναν έντονο διάλογο σχετικά με το φονικό. Όπως τόνισε, ο 22χρονος, ο συνεργός του αποκάλυψε ότι είχε γνωστό του πρόσωπο μέσα στο κάμπινγκ – πιθανόν να εννοούσε τον ανιψιό του ενός θύματος -, πράγμα που ο εκτελεστής δεν γνώριζε.

«Ανέβηκε στη μηχανή και μου είπε ότι έγινε μα@@@ία, του είπα να κατέβει και συνέχισα στον δρόμο. Πήγε στην Αθήνα και τον πήρα τηλέφωνο να συναντηθούμε. Πήγαμε για καφέ και θυμάμαι ακριβώς τον διάλογο που είχαμε. Του είπα “δείχνουν το μηχανάκι και εμένα στα κανάλια, θα μας βρουν πρέπει να πάμε στην αστυνομία”.

Εκείνος μου απάντησε “μην αγχώνεσαι, θα δούμε τι θα κάνουμε”, τότε τον ρώτησα “που με έχεις μπλέξει; πρέπει να πάμε στην αστυνομία”. Στη συνέχεια μου εξήγησε ότι “μπαίνοντας στο κάμπινγκ αναγνώρισα έναν άνθρωπο. Θα το φτιάξω, ξέρω έναν από μέσα“», αποκάλυψε ο 22χρονος φερόμενος εκτελεστής του διπλού φονικού.

«Δεν ειδοποίησα τον ανιψιό, δεν ήθελα να μπλέξω»



Την ίδια ώρα, οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα για πιθανή εμπλοκή περισσότερων υπόπτων στο έγκλημα που έχει ταρακουνήσει τη Μεσσηνία. Τόσο ο ανιψιός του 68χρονου και η σύντροφός του, όσο και ο φίλος του που ήταν και εργοδότης των 22χρονων κατηγορούμενων, έχουν δώσει τις δικές τους καταθέσεις, προκειμένου να βρεθεί η «άκρη του νήματος» της υπόθεσης.

Όπως έγινε γνωστό, ο 22χρονος συνεργός εργαζόταν σε ένα μαγαζί στο Κολωνάκι, στο οποίο σύχναζε ο ανιψιός του 68χρονου και είχε φιλικές σχέσεις με τον ιδιοκτήτη. Ο εργοδότης, είχε γνωρίσει τον 22χρονο συνεργό με τον ανιψιό, γιατί ο πρώτος θαύμαζε τον τρόπο ζωής που έκανε ο 32χρονος λόγω των ακριβών αυτοκινήτων και ρούχων που είχε.

«Ο 22χρονος είχε γνωρίσει τον ανιψιό στο μαγαζί μου. Είχε εντυπωσιαστεί και τον θαύμαζε για την οικονομική του κατάσταση, που τον έβλεπε να καπνίζει πούρα και να έχει ακριβό αμάξι. Εγώ πριν από το φονικό είχα δει τον ανιψιό 3-4 φορές. Νομίζω ότι στο μαγαζί είχε δει και τον 22χρονο και είχαν χαιρετηθεί. Ο 22χρονος τις μέρες που έγιναν οι απόπειρες δεν δούλευε», έχει πει στη κατάθεσή του ο εργοδότης του 22χρονου φερόμενου συνεργού.

Μετά την διπλή δολοφονία, ο ανιψιός, λόγω της στενής τους σχέσης, επικοινώνησε με τον εργοδότη και του είπε «σκότωσαν τον θείο, φοβάμαι, έλα να με βοηθήσεις».

Παράλληλα, όταν ο ανιψιός και αυτόπτης μάρτυρας, κλήθηκε από τις αρχές για αναγνώριση του δράστη, και υπέδειξε τον 22χρονο συνεργό τον οποίο είδε στο κάμπινγκ το μοιραίο βράδυ της Κυριακής. Τότε κάλεσε και πάλι τον εργοδότη και τον ενημέρωσε ότι ο δράστης ήταν ο 22χρονος υπάλληλός του.

«Όταν κλήθηκα στην αστυνομία για αναγνώριση και αναγνώρισα τον 22χρονο συνεργό πήρα τον εργοδότη και φίλο μου και του είπα ότι ήταν ο υπάλληλός του. Εκείνος μου απάντησε: “Ναι, το κατάλαβα, θα στο έλεγα“, αλλά δεν με είχε πάρει να μου πει κάτι νωρίτερα», ανέφερε ο ανιψιός.

Από την πλευρά του, ο φίλος του 33χρονου ανιψιού, περιέγραψε λίγο διαφορετικά το πως έγιναν τα πράγματα πριν και μετά τη διπλή δολοφονία: «Όταν με κάλεσαν να μου πουν τι έγινε στο κάμπινγκ έπαθα σοκ. Νόμιζα ότι μου κάνουν πλάκα.

Όταν είδα τη φωτογραφία με τους δύο πάνω στο σκούτερ, αναγνώρισα τον (συνεργό), αλλά δεν πήρα τηλέφωνο τον ανιψιό να του το πω, γιατί μου είχε πει ότι θα έρθει στην Αθήνα για να κάνει τις αναγνωρίσεις. Δεν του είπα τίποτα, γιατί δεν ήθελα να μπλέξω. Αυτά τα δύο παιδιά, δεν τα έχω ικανά να το έχουν κάνει όλο αυτό».

