Μετά τις απολογίες των δύο κατηγορουμένων για την διπλή δολοφονία στην Φοινικούντα και την προφυλάκισή τους, τα κομμάτια από το παζλ στην συγκεκριμένη υπόθεση δείχνουν να μπαίνουν σιγά σιγά στην θέση τους και το κουβάρι να ξετυλίγεται.

Μέσα στις επόμενες μέρες, οι αρχές αναμένεται να έχουν στα χέρια τους την έκθεση ανάλυσης των τηλεπικοινωνιών και των στιγμάτων των τηλεφώνων όλων των πρωταγωνιστών. Αυτό πρόκειται να ρίξει φως σχετικά με το ποιος ήταν στο κάμπινγκ στην Φοινικούντα, αλλά και στο πώς διέφυγε ο ένας εκ των δύο 22χρονων μετά το διπλό φονικό, καθώς οι δύο δράστες χωρίστηκαν κατά την επιστροφή τους στην Αθήνα.

Από την άρση απορρήτου θα φανεί επίσης ποιος επικοινώνησε με ποιον. Πρόκειται για μία σημαντική κίνηση, καθώς ανάμεσα στα πρόσωπα που βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αρχών, τουλάχιστον σε επίπεδο εμπλοκής στην υπόθεση, είναι και άτομα που ανήκουν στο οικογενειακό περιβάλλον ενός εκ των δύο θυμάτων.

Σύμφωνα με τον Δημήτρη Γκαβέλα, δικηγόρο του 22χρονου Ελληνοβρετανού, έρχονται τρία νέα εντάλματα σύλληψης για το διπλό φονικό στην Φοινικούντα. Οι έρευνες των αρχών επικεντρώνονται στο πρόσωπο που ενδεχομένως είναι ο ηθικός αυτουργός στις δολοφονίες, το άλλο πρόσωπο μπορεί να είναι εκείνο που οργάωνωσε το φονικό και το τρίτο πρόσωπο φέρεται να είναι μία γυναίκα που ενδέχεται να μετέφερε τον 22χρονο φερόμενο συνεργό.

Γενικότερα όμως η μεγαλύτερη βαρύτητα πέφτει στην κατάθεση του 22χρονου, ο οποίος φέρεται να είναι αυτός που πάτησε την σκανδάλη και σκόρπισε τον θάνατο στο κάμπινγκ στην Φοινικούντα. Από την περιγραφή του προκύπτουν σημαντικές λεπτομέρειες και διαφορετικές εκδοχές από αυτές που είχε παρουσιάσει ο φίλος του, ο οποίος παραδόθηκε στην ΓΑΔΑ, ενώ έρχονται και σε σύγκρουση με τους ισχυρισμούς του περιβάλλοντος του ιδιοκτήτη.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, οικείο πρόσωπο του 68χρονου θυματος φαίνεται πως είχε συναντηθεί με έναν εκ των δύο κατηγορουμένων στην Αθήνα, τουλάχιστον έναν μήνα πριν από την διπλή δολοφονία, γεγονός που γεννά νέα ερωτήματα.

(Με πληροφορίες από Dikastiko)