Εχουν περάσει 17 ημέρες από το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου, όταν εκτελέστηκαν εν ψυχρώ ο 68χρονος ιδιοκτήτης του κάμπινγκ και ο 61χρονος επιστάτης στη Φοινικούντα, και για τις Αρχές παραμένουν άγνωστα τόσο τα κίνητρα της διπλής δολοφονίας όσο και ο φυσικός αυτουργός.

Ακόμη δεν έχουν εντοπιστεί το όπλο που χρησιμοποιήθηκε, ούτε το «λευκό» σκούτερ, με το οποίο έφτασαν στη Φοινικούντα οι μέχρι σήμερα δύο εμπλεκόμενοι στην υπόθεση.

Οι δύο κατηγορούμενοι, κατά τη μαραθώνια και εξαντλητική απολογία τους την περασμένη Κυριακή, συνέχισαν να επιρρίπτουν ο ένας την ευθύνη στον άλλον για το ποιος μπήκε στο «κάμπινγκ», απαντώντας παράλληλα σε πλήθος ερωτήσεων της ανακρίτριας.

Πλέον θα πάρουν τον δρόμο για τις φυλακές, καθώς κρίθηκαν προφυλακιστέοι.

Η ανακρίτρια του Πρωτοδικείου Καλαμάτας, που έχει αναλάβει από την περασμένη εβδομάδα το κύριο στάδιο της ανάκρισης αυτής της πολύπλοκης υπόθεσης, εξετάζει εξ αρχής όλα τα πρόσωπα που είχαν σχέση με τα δύο θύματα, καθώς και όλα τα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι αστυνομικοί.

Ήδη, λαμβάνονται καταθέσεις από πρόσωπα -«κλειδιά», τόσο πριν όσο και μετά τις απολογίες των δύο προσωρινά κρατουμένων.

Παράλληλα, με τη δικαστική έρευνα, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και η αστυνομική διερεύνηση από το Τμήμα Ανθρωποκτονιών της ΕΛ.ΑΣ. Στα χέρια των έμπειρων αξιωματικών βρίσκονται από τις αρχές της εβδομάδας οι άρσεις τηλεφωνικών επικοινωνιών επτά αριθμών.

Η ανάλυσή τους αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα σε περίπου 48 ώρες, προκειμένου να γίνουν ταυτοποιήσεις και να εξαχθούν κρίσιμα συμπεράσματα. Όλα τα έως τώρα ευρήματα έχουν σταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια, ενώ οι αρχές εξετάζουν εξονυχιστικά και το τελευταίο βιντεοληπτικό υλικό που συνέλεξαν από την Καλαμάτα, σε μια προσπάθεια να εντοπίσουν τον τρόπο, με τον οποίο ο 22χρονος φερόμενος ως συνεργός έφτασε στα ΚΤΕΛ Καλαμάτας και ποιος τον βοήθησε.

Στο βίντεο-ντοκουμέντο φαίνεται ο 22χρονος το απόγευμα της 6ης Οκτωβρίου (ώρα 18:48) να περπατά έξω από τον χώρο των ΚΤΕΛ Καλαμάτας, φορώντας διαφορετικά ρούχα από τη νύχτα του εγκλήματος. Ο νεαρός φαίνεται αμέριμνος, στεγνός και καθόλου ταλαιπωρημένος, γεγονός που καταρρίπτει τον ισχυρισμό του, ότι κολύμπησε και περπάτησε από τη Φοινικούντα μέχρι την Καλαμάτα.

Οι Αρχές θεωρούν, ότι βρίσκονται πολύ κοντά στο να διαπιστώσουν, πώς έφτασε στα ΚΤΕΛ ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος και ποιος τον βοήθησε στη διαδρομή του από τη Φοινικούντα μέχρι την Καλαμάτα.

Σε συνδυασμό με την ανάλυση του «πακιστανικού» τηλεφώνου που χρησιμοποιούσε, εκτιμάται πως τα δύο αυτά στοιχεία θα «ξεκλειδώσουν» σε μεγάλο βαθμό την υπόθεση και θα οδηγήσουν σε σημαντικές εξελίξεις, με πιθανή την εμπλοκή και νέων προσώπων.

(με πληροφορίες από ΕΡΤ)