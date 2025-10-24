Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η ανάκριση για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα, με νέα στοιχεία που αναμένεται να ρίξουν φως στις αντιφάσεις των μέχρι τώρα απολογιών.

Τα νέα στοιχεία προκύπτουν από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου και την κατάθεση του 31χρονου επιχειρηματία, εργοδότη του 22χρονου φερόμενου ως συνεργού καθώς και φίλου του ανιψιού του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, από την Αθήνα.

Η ανακρίτρια έχει στα χέρια της επικοινωνίες από επτά κινητά τηλέφωνα που έγιναν τη μοιραία νύχτα, αλλά και τις προηγούμενες και επόμενες ημέρες, μεταξύ Μεσσηνίας και Αθήνας.

Σαφείς αιχμές για εμπλοκή συγγενών από την ανιψιά του 68χρονου

Η δικηγόρος Κατερίνα Φραγκάκη, χρόνια δικηγόρος του άτυχου 68χρονου επιχειρηματία που πλέον εκπροσωπεί την ανιψιά του, άφησε σαφείς αιχμές για πιθανή εμπλοκή προσώπων από το συγγενικό περιβάλλον, σημειώνοντας ότι η ανιψιά της θεωρεί πως «ίσως ο ηθικός αυτουργός προέρχεται μέσα από την οικογένεια», σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Η κ. Φραγκάκη δήλωσε πως «το πρώτο πράγμα που ενδιαφέρει την εντολέα μου είναι να μάθουμε όλους τους δράστες, γιατί δεν πιστεύουμε ότι είναι μόνο οι δύο 22χρονοι».

Όπως είπε, «το κίνητρο για εμάς είναι οικονομικό, λόγω της μεγάλης περιουσίας του συγκεκριμένου ανθρώπου».

Παράλληλα, τόνισε ότι παραμένει άγνωστο ποιος τράβηξε τη σκανδάλη, ενώ δεν έχει ακόμη βρεθεί το όπλο του εγκλήματος.

«Ελπίζω οι αρχές να το εντοπίσουν, γιατί θα δώσει κρίσιμα ευρήματα. Πιστεύω πως στο τέλος δεν θα υπάρχει κανένα αναπάντητο ερώτημα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Τι δήλωσε ο 31χρονος επιχειρηματίας στην κατάθεσή του

Σύμφωνα με το ERTnews, κατά την κατάθεσή του, ο 31χρονος επιχειρηματίας φάνηκε να πέφτει σε αντιφάσεις, υποστηρίζοντας πως δεν γνώριζε προσωπικά τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, τον οποίο χαρακτήρισε «σκουπίδι» λόγω των κατηγοριών που τον βάρυναν.

Ωστόσο, από τα στοιχεία των επαφών του κινητού του προέκυψε ότι τον είχε αποθηκευμένο ως «θειούλη».

«Τον θείο του δεν τον γνώριζα προσωπικά, ωστόσο από τις περιγραφές και επειδή ήξερα ότι πήγαινε με μικρά αγόρια και ήταν αυταρχικός τον θεωρούσα ένα “σκουπίδι”… γιατί όλα αυτά που έκανε είναι κόντρα στα δικά μου πιστεύω… τον φίλο μου όμως (ανιψιό) ήξερα ότι τον βοηθούσε αρκετά και οικονομικά…», δήλωσε.

Συνέχισε λέγοντας: «Το βράδυ στις 5/10 ήμουν στη Θεσσαλονίκη, με κάλεσε ο φίλος μου (ανιψιός) από το τηλέφωνο της κοπέλας του στις 20:30, ήταν τρομαγμένος έκλαιγε και μου έλεγε σκότωσαν το θείο μου και τον Βασίλη τον επιστάτη, ήθελαν να σκοτώσουν και μένα ήταν τρομαγμένος…»

«Η κλήση κράτησε περίπου 1 λεπτό… Ξανακάλεσα μετά στο κινητό της κοπέλας του αλλά δεν απαντούσαν… Ξαναμίλησα μαζί με την κοπέλα του πιο αργά όταν ο φίλος μου (ανιψιός) έδινε κατάθεση στην αστυνομία…»

Στη δική του κατάθεση, ωστόσο, ο ανιψιός έχει πει ότι ζήτησε από την κοπέλα του, αμέσως μετά το περιστατικό, να πάρει εκείνη τηλέφωνο τον επιχειρηματία.

Παρότι αρχικά υπήρξαν αντιφάσεις για το ποιος ακριβώς ειδοποιήθηκε πρώτος, ο επιχειρηματίας επιβεβαιώνει την προσπάθειά του να παραμείνει έξω από την υπόθεση, αρνούμενος να μεταφέρει τον ανιψιό στην Καλαμάτα.

(Με πληροφορίες από ΕΡΤ)

