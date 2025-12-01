Η υπόθεση της ανθρωποκτονίας του 75χρονου Γιώργου Καριώτη στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου τον Ιούνιο του 2022 μπήκε σήμερα σε νέα τροχιά. Κατά την ακροαματική διαδικασία στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ρόδου, όπου εκδικάζεται άλλη δικογραφία για ληστεία με ιδιαίτερη σκληρότητα σε βάρος άστεγου, ο 41χρονος κατηγορούμενος προχώρησε σε αυθόρμητη δήλωση ότι τέλεσε μόνος του τον φόνο του Καριώτη και όχι από κοινού με τον γιο του θύματος, ο οποίος έχει καταδικαστεί πρωτοδίκως σε ισόβια. Η δήλωση έγινε σήμερα, 1η Δεκεμβρίου 2025.

Η εκδίκαση της έφεσης του γιου του θύματος στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο Δωδεκανήσου, που είχε προσδιοριστεί για σήμερα, ανεβλήθη αορίστως για σημαντικά αίτια που σχετίζονται με τα νεότερα στοιχεία και την ανάγκη προετοιμασίας. Η αναβολή είχε προεξοφληθεί ως πιθανή ήδη από τα τέλη Νοεμβρίου, ακριβώς λόγω της παράλληλης εξέλιξης της δικογραφίας όπου κεντρικό πρόσωπο είναι ο 41χρονος.

Το θύμα είναι ο 75χρονος Γεώργιος Καριώτης, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στην οικία του στην οδό Ειρήνης, στην Παλιά Πόλη της Ρόδου. Ο γιος του συνελήφθη και καταδικάστηκε πρωτόδικα σε ισόβια, με κρίσιμα σε βάρος του δεδομένα από τηλεπικοινωνιακή ανάλυση, μαρτυρίες και ίχνη.

Η εικόνα στο εσωτερικό του σπιτιού του θύματος δεν παρέπεμπε σε αυθεντική αναστάτωση ληστείας αλλά σε πρόχειρη σκηνοθεσία. Ο 75χρονος βρέθηκε μπρούμητα στο πάτωμα, με τα χέρια χαλαρά δεμένα πισθάγκωνα με κορδόνι αρβύλας και έναν χαλαρό βρόχο σχοινιού στον λαιμό. Κάτω από το κεφάλι του είχε τοποθετηθεί επιμελώς πετσέτα με αίμα. Στο δωμάτιο υπήρχαν δύο σκεπασμένα ποτήρια, αποτσίγαρα συγκεκριμένων μαρκών, πουκάμισο με αίμα σφηνωμένο στον καταψύκτη και πρόχειρος φραγμός της πόρτας με κοντάρι. Τα στοιχεία αυτά καταγράφονται αναλυτικά στην εισαγγελική πρόταση και σε δικογραφικά αποσπάσματα που έχουν δει το φως της δημοσιότητας.

Η ανασύνθεση του μηχανισμού θανάτου περιγράφει αιφνιδιασμό από πίσω, φραγή μύτης και στόματος με πετσέτα, ρίψη στο δάπεδο, ακινητοποίηση με βάρος στον κορμό και ασφυκτική περίδεση του λαιμού με σχοινί που τραβήχτηκε από πίσω σαν χαλινάρι. Οι κακώσεις του προσώπου και οι εκδορές στα γόνατα συνάδουν με βίαιη ρίψη και ταχεία αδρανοποίηση, ενώ η προχωρημένη ηλικία του θύματος εξηγεί την γρήγορη κάμψη της αντίστασης.

Το Δεκέμβριο του 2024 εμφανίστηκε 47χρονη μάρτυρας που κατέθεσε πως ο 41χρονος της εξομολογήθηκε τη συμμετοχή του. Ακολούθησε λήψη και σύγκριση γενετικού υλικού που οδήγησε στην ταυτοποίηση μιγμάτων DNA του 41χρονου στον αυτοσχέδιο βρόχο του λαιμού και στην αιματοβαμμένη πετσέτα κάτω από το κεφάλι του θύματος, οριοθετώντας την παρουσία του στον τόπο του εγκλήματος. Η μάρτυρας προσδιόρισε οικονομικό κίνητρο 30.000 ευρώ, ενώ σε μεταγενέστερη εξέταση ο 41χρονος αναφέρθηκε σε συνολικό ποσό 34.000 ευρώ.

Μετά τη σημερινή δήλωση, η υπερασπιστική στρατηγική και το αποδεικτικό υλικό θα επαναξιολογηθούν συνολικά.

Πηγή: dimokratiki.gr