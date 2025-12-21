Οι εικόνες που κυκλοφόρησαν στα social media από το street party που πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου 20 Δεκεμβρίου έξω από την εκκλησία του Αγίου Ανδρέα στο Γαλάτσι προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις και δίχασαν την κοινή γνώμη.

Δεκάδες stories στο Instagram έδειχναν DJ να παίζει ηλεκτρονική μουσική με φόντο τον Ιερό Ναό, ενώ στο προαύλιο είχαν στηθεί φώτα και εξοπλισμός και πλήθος νεαρών χόρευε σε ρυθμούς rave.

Το γεγονός σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως, με αρκετούς χρήστες να το υπερασπίζονται, σημειώνοντας ότι αντίστοιχες εκδηλώσεις έχουν πραγματοποιηθεί και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ακόμη και μπροστά από ναούς, στο πλαίσιο πολιτιστικών δράσεων.

Ωστόσο, δεν έλειψαν και οι έντονες επικρίσεις. Πολλοί πολίτες εξέφρασαν την ενόχλησή τους, κάνοντας λόγο για ασέβεια ή ακόμη και βεβήλωση του ιερού χώρου, παρά το γεγονός ότι η είσοδος της εκκλησίας ήταν περιφραγμένη. Άλλοι αναρωτήθηκαν ποιος έδωσε την άδεια για τη διοργάνωση του πάρτι τόσο κοντά στον ναό.

Για το θέμα τοποθετήθηκε και ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, ο οποίος μιλώντας στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» υποστήριξε ότι το συγκεκριμένο street party πραγματοποιείται για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, στο πλαίσιο οργανωμένων δράσεων στον δημόσιο χώρο.

«Έγινε στο προαύλιο, στα σκαλιά. Καθάρισαν στη συνέχεια την περιοχή, αυτό μπορούν να το πουν και οι κάτοικοι.

Έγινε η λειτουργία κανονικά το πρωί. Προσπαθούν να δημιουργήσουν πρόβλημα εκεί που δεν υπάρχει».

ο Χάρης Δούκας έκανε λόγο για «στοχευμένη επίθεση» στο πρόσωπό του.

Παράλληλα με ανάρτησή του στο Χ έγραψε πως «παρεξηγήθηκε ο ακροδεξιός Πλεύρης για το συγκεκριμένο event.

«Παρεξηγήθηκε ο ακροδεξιός Πλεύρης, γιατί χιλιάδες νέοι τραγούδησαν και διασκέδασαν μπροστά στην εκκλησία του Αγίου Ανδρέα στη Λαμπρινή. Εκδήλωση που έγινε για τέταρτη φορά, με διοργανωτές νέους της περιοχής και συμμετοχή όλης της τοπικής αγοράς.

Νέους που καθάρισαν οι ίδιοι όλη την πλατεία αμέσως μετά τη λήξη της εκδήλωσης στις 11 το βράδυ. Υποκρισία και σκοταδισμός.

Το προαύλιο της εκκλησίας είναι ένας χώρος ανοιχτός για όλους και κυρίως για τους νέους», έγραψε χαρακτηριστικά.

Νωρίτερα ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης με ανάρτηση του στο «X» καταδίκασε το event: «Εν μέσω των Λειτουργιών στις Εκκλησίες μας τις Άγιες αυτές κατανυκτικές μέρες της Γέννησης του Χριστού μας, ο δήμος Αθηναίων επιλέγει να χρησιμοποιήσει την είσοδο και τα σκαλιά Εκκλησίας για να στήσει rave party.

Απλά ντροπή κ. Δούκα».

