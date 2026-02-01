Με ασφάλεια ολοκληρώθηκε ο απεγκλωβισμός δεκάδων επισκεπτών του Χιονοδρομικού Κέντρου Φαλακρού στη Δράμα.

Οι επισκέπτες χρειάστηκε να παραμείνουν επί ώρες στο καταφύγιο και το σαλέ, εν μέσω χιονόπτωσης και ισχυρών ανέμων, που άγγιζαν τα 30 χιλιόμετρα την ώρα, όπως γνωστοποίησε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο περιφερειακός σύμβουλος Αργύρης Πατακάκης, αρμόδιος για το χιονοδρομικό κέντρο.

Είχαν «κολλήσει» οχήματα -Είχαν ανέβει χωρίς αντιολισθητικές και χειμερινά λάστιχα

Σύμφωνα με τον κ.Πατακάκη, το πρόβλημα δημιουργήθηκε όταν επτά-οκτώ αυτοκίνητα χωρίς αντιολισθητικές αλυσίδες και χειμερινά λάστιχα «κόλλησαν» στην κάθοδο προς τη Δράμα, με αποτέλεσμα να κλείσουν τον δρόμο και περίπου 40 οχήματα να μη μπορούν να περάσουν από το σημείο, ώστε να αναχωρήσουν από το χιονοδρομικό κέντρο».

Σύμφωνα με τον κ. Πατακάκη, τη διαδικασία του απεγκλωβισμού δυσχέραναν οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή, καθώς «δύο λεπτά αφότου το εκχιονιστικό καθάριζε τον δρόμο, ο αέρας τον σκέπαζε εκ νέου με χιόνι».

Πάντως διαβεβαίωσε πως κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο χιονοδρομικό, «οι επισκέπτες ήταν ασφαλείς σε ζεστό περιβάλλον και με ζεστά ροφήματα».

Έκλεισε ο δρόμος Βώλακα – Χιονοδρομικό Φαλακρού

Με ανακοίνωση της η αστυνομική Διεύθυνση Δράμας ενημερώνει τους πολίτες ότι απαγορεύτηκε λόγω έντονων καιρικών φαινομένων (συνεχή και έντονη χιονόπτωση παγετός) και ολισθηρότητας του οδοστρώματος, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην Επαρχιακή Οδό από τη διασταύρωση του οικισμού Βώλακα ως το Χιονοδρομικό Κέντρο Φαλακρού.

Μετά την ανακοίνωση αυτή, εντάθηκε η ανασφάλεια των εγκλωβισμένων στο καταφύγιο του Χιονοδρομικού. Φοβούνται ότι θα παραμείνουν εκεί καθ όλη τη διάρκεια της νύχτας. Η αγωνία τους έχει να κάνει κυρίως, με τα μικρά παιδιά που βρίσκονται στον χώρο.