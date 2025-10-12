Με αίμα βάφτηκε η άσφαλτος στη Δράμα το μεσημέρι της Κυριακής (12/10), όταν ένα αγροτικό όχημα που οδηγούσαν ανήλικοι εξετράπη της πορείας του και ανετράπη, στο χωριό Βώλακας.

Το δυστύχημα είχε τραγική κατάληξη για έναν 14χρονο, ο οποίος έχασε τη ζωή του, ενώ στο ίδιο όχημα επέβαιναν ακόμη τρεις φίλοι του, ηλικίας 13 και 15 ετών.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, οι ανήλικοι κινούνταν με το αγροτικό στα ορεινά του Βώλακα, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, το όχημα ανατράπηκε. Ο 14χρονος οδηγός βρήκε ακαριαίο θάνατο, ενώ ένα ακόμη παιδί τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι και στα πόδια και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της Δράμας.

Οι άλλοι δύο επιβάτες, επίσης ανήλικοι, είναι καλά στην υγεία τους. Η αστυνομία διεξάγει προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος και τα αίτια που οδήγησαν στην τραγωδία.