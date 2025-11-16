Η γνωστή influencer και μοντέλο Βρισηίδα Ανδριώτου περιλαμβάνεται, σύμφωνα με τη δικογραφία, ανάμεσα στα θύματα της εγκληματικής οργάνωσης των «αετονύχηδων» με αρχηγό απότακτο αστυνομικό και υπαρχηγό επιχειρηματία κέντρων SPA. Το κύκλωμα, που φέρεται να «στοχεύει» επιχειρηματίες και ευκατάστατους πολίτες, «έφαγε» από την 29χρονη 40.000 ευρώ από τις 50.000 που την έπεισε να επενδύσει, ενώ από τον φαρμακοποιό Σπύρο Μαρτίκα κατάφερε να αποσπάσει 610.000 ευρώ.

Η «σίγουρη επένδυση» στο Καζίνο Λουτρακίου

Όπως προκύπτει από τη δικογραφία, η Ανδριώτου εμφανίζεται ως θύμα μαζί με τον τότε σύντροφό της. Οι κατηγορούμενοι, σύμφωνα με όσα έχουν αποτυπωθεί στη δικογραφία, παρουσίασαν σε εκείνη και στον Σπύρο Μαρτίκα «βέβαιη επένδυση» στο Καζίνο Λουτρακίου, με υποσχέσεις για εξασφαλισμένη απόδοση.

Στο διαβιβαστικό αναφέρεται ότι, μεταξύ Μαΐου και Νοεμβρίου 2024, ο απότακτος αστυνομικός – φερόμενος ως αρχηγός – μαζί με τον ιδιοκτήτη SPA, τη σύντροφό του και δύο ακόμη μέλη της οργάνωσης, έπεισαν τον φαρμακοποιό και την influencer να τους εμπιστευθούν συνολικά 610.000 ευρώ. Από αυτά, οι 50.000 ευρώ ανήκαν στη Βρισηίδα Ανδριώτου, η οποία – πάντα σύμφωνα με τη δικογραφία – κατάφερε τελικά να πάρει πίσω μόνο 10.000 ευρώ. Για τη ζημία που υπέστη, η 29χρονη έχει καταθέσει μήνυση σε βάρος των φερόμενων δραστών.

Η σκηνοθετημένη ληστεία και οι «πλάκες χρυσού»

Η δράση της οργάνωσης, σύμφωνα με το υλικό της προανάκρισης, δεν σταματά στην απάτη. Στην ίδια δικογραφία περιγράφεται και η σκηνοθετημένη ληστεία σε βάρος του Σπύρου Μαρτίκα. Στις 8 Ιουλίου 2024, στον Πειραιά, στη συμβολή των οδών Αγχιάλου και Καλοκαιρινού, δύο άγνωστοι – φερόμενα μέλη της οργάνωσης – τον ακινητοποίησαν ενώ επέβαινε σε δίκυκλο, του επιτέθηκαν, του προκάλεσαν σωματικές βλάβες και του άρπαξαν προσωπικά αντικείμενα, μεταξύ των οποίων και μια τσάντα με πλάκες χρυσού και λίρες. Οι πλάκες αυτές, όπως αναφέρεται, είχαν παραδοθεί στον φαρμακοποιό από τον αρχηγό και τον υπαρχηγό της οργάνωσης ως δήθεν «αποζημίωση», με τη γνησιότητά τους να τελεί υπό εξέταση. Παρότι ο φαρμακοποιός κατήγγειλε τη ληστεία στο Τμήμα Καμινίων – Νέου Φαλήρου, στο έγγραφο της Αστυνομίας επισημαίνεται ότι κατά την ένορκη κατάθεσή του «δεν ανέφερε την αφαίρεση της τσάντας με τις πλάκες χρυσού και τις λίρες».

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει, σύμφωνα με το διαβιβαστικό, συνομιλία που κατέγραψε ο «κοριός» της Αστυνομίας, στην οποία ο φερόμενος ως αρχηγός εξηγεί πώς ο Σπύρος Μαρτίκας μπήκε στο στόχαστρο του υπαρχηγού – ιδιοκτήτη SPA. Αφορμή φέρεται να ήταν ένα μήνυμα του φαρμακοποιού σε νεαρή γυναίκα, στο οποίο έκανε απαξιωτικό σχόλιο για την ηλικία του επιχειρηματία, ρωτώντας «τι τον θέλεις αυτόν τον γέρο που είναι 60 χρονών». Στη συνομιλία, όπως καταγράφεται, ο αρχηγός φέρεται να λέει για τον υπαρχηγό ότι «το κράτησε μέσα του και τον γ@@@».

Τι καταγράφεται στις καταθέσεις

Όπως προκύπτει από τη δικογραφία, για την υπόθεση έχουν ληφθεί σειρά καταθέσεων. Για τον Σπύρο Μαρτίκα, αναφέρονται έκθεση ένορκης εξέτασης στις 24-6-2025, μηνυτήρια αναφορά 14 σελίδων την 1-7-2025 και τέσσερις συμπληρωματικές καταθέσεις (18-8-2025, 29-9-2025, 18-10-2025 και 30-10-2025).

Για τη Βρισηίδα Ανδριώτου, στις 14-7-2025 καταγράφεται έκθεση ένορκης εξέτασης μάρτυρα, μηνυτήρια αναφορά 5 σελίδων, καθώς και συμπληρωματική κατάθεση στις 29-9-2025.

Οι δικαστικές και αστυνομικές αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τη συνολική δράση της οργάνωσης και τις διαδρομές του χρήματος, ενώ τα μέλη της αντιμετωπίζουν κατηγορίες για απάτη και ληστεία, μεταξύ άλλων αδικημάτων.

Ποια είναι η Βρισηίδα Ανδριώτου

Η Βρισηίδα Ανδριώτου είναι 29 ετών, μοντέλο και influencer, με έντονη παρουσία στα social media. Έχει απασχολήσει την τηλεόραση και τα lifestyle media, ενώ διαθέτει δεκάδες χιλιάδες ακολούθους στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Η ενασχόλησή της με τον χώρο της μόδας και της προβολής την έχει καταστήσει αναγνωρίσιμη στο ευρύ κοινό, ειδικά στο νεανικό κοινό που την ακολουθεί online, γεγονός που δίνει ιδιαίτερη δημοσιότητα και στη σημερινή υπόθεση στην οποία εμφανίζεται ως θύμα, σύμφωνα πάντα με τη δικογραφία.

