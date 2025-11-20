Ο Πάνος Μαρινόπουλος με την σύζυγό του Ιωάννα/ NDP

Έφυγε από τη χωή στα 74 του χρόνια ο Πάνος Μαρινόπουλος της ομώνυμης ιστορικής ελληνικής οικογένειας, η οποία δραστηριοποιήθηκε για δεκαετίες στους κλάδους του λιανεμπορίου μέσω της ομώνυμης αλυσίδας λιανικής και της φαρμακοβιομηχανίας ΦΑΜΑΡ.

Ο θάνατός του προήλθε από ανοξαιμική εγκεφαλοπάθεια. Γεννήθηκε το 1951 και είχε αποκτήσει δύο παιδιά με την Ιωάννα Μαρινοπούλου.

Σπούδασε στην Φαρμακευτική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και στη συνέχεια στο Ινστιτούτο Πολιτικών Επιστημών στο Παρίσι, ενώ υπήρξε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίουτης FAMAR, της ΤΙΤΑΝ και των Αφοί Μαρινόπουλοι.

Ηταν επίσης ταμίας και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Νικολάου και Ντόλλης Γουλανδρή – Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης.