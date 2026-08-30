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Νέα εξέγερση σημειώθηκε στην προσωρινή δομή κράτησης μεταναστών του Δήμου Σιντικής, στις Σέρρες, το βράδυ του Σαββάτου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ThessPost.gr, ομάδα περίπου 100 μεταναστών από το Μπαγκλαντές και την Αίγυπτο εξεγέρθηκαν με στόχο να αποδράσουν από τη δομή. Η ένταση ξεκίνησε στις 22.00 και σύμφωνα με αρμόδιες πηγές διήρκησε αρκετή ώρα.

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Μεγάλες καταστροφές

Κατά τη διάρκεια της νέας εξέγερσης οι μετανάστες προκάλεσαν φθορές και γκρέμισαν και τον τελευταίο εσωτερικό φράχτη της Γ’ Πτέρυγας. Υπενθυμίζεται, ότι, μόλις μία πριν από μία εβδομάδα είχε καταγραφεί η σφοδρότερη εξέγερση των τελευταίων μηνών – Δεκαπέντε άτομα που διέφυγαν ακόμη αναζητούνται, ενώ 25 συνελήφθησαν.

Ως απάντηση στη νέα απόπειρα διαφυγής των μεταναστών, οι αστυνομικές δυνάμεις έστησαν ισχυρό φραγμό, καθώς από τα τελευταία επεισόδια τα μέτρα ασφαλείας ήταν ιδιαίτερα αυξημένα.

Ο λόγος της εξέγερσης



Αρμόδιες πηγές εξηγούν στο ThessPost.gr ότι ένας από τους λόγους που πυροδότησαν τα νέα επεισόδια ήταν η μεταφορά 50 Αφγανών μεταναστών από τον Έβρο στη Σιντική το πρωί του Σαββάτου. Οι μετανάστες που μεταφέρθηκαν από τον Έβρο στις Σέρρες διαβιούν σε καθεστώς ανοιχτού τύπου Δομή και έχουν δικαίωμα να βγαίνουν έξω από το καμπ, σε αντίθεση με τους 500 μετανάστες από την Αίγυπτο και το Μπαγκλαντές που παραμένουν στη Δομή Σιντικής εδώ και έναν χρόνο, χωρίς δικαίωμα εξόδου.