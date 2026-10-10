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Δεκαοκτώ πυροσβέστες με επτά οχήματα επιχείρησαν στο σημείο, αντιμετωπίζοντας δυσκολίες λόγω των εύφλεκτων υλικών και των εκρήξεων από φιάλες υγραερίου.

Η Τροχαία διέκοψε την κυκλοφορία στην οδό Αγίου Παντελεήμονος για να διευκολυνθεί η πρόσβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Οι αρχές δεν έχουν ανακοινώσει μέχρι στιγμής τα αίτια της πυρκαγιάς, ενώ δεν υπήρξαν επιβεβαιωμένες αναφορές για τραυματισμούς ή θύματα.

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Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα του Σαββάτου 10 Οκτωβρίου 2026 στον Ελαιώνα, στα όρια του Δήμου Αιγάλεω, όταν μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε σε εγκαταστάσεις επιχείρησης επεξεργασίας ενδυμάτων και υφασμάτων, στην οδό Αγίου Παντελεήμονος.

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν από τη 1 τα ξημερώματα, προκαλώντας ισχυρή κινητοποίηση της Πυροσβεστικής. Οι φλόγες εξαπλώθηκαν γρήγορα, τροφοδοτούμενες από τα εύφλεκτα υλικά των εγκαταστάσεων, ενώ πυκνοί καπνοί υψώθηκαν πάνω από την περιοχή.

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Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ένα βαφείο ρούχων, δίπλα σε βιοτεχνία ένδυσης, καταστράφηκε ολοσχερώς.

«Ακούσαμε ένα μπαμ» – Οι εκρήξεις και οι φιάλες υγραερίου

Ιδιαίτερη ανησυχία προκάλεσαν οι αναφορές κατοίκων και αυτοπτών μαρτύρων για εκρήξεις που ακούστηκαν στην περιοχή. Η παρουσία φιαλών υγραερίου στο εσωτερικό της επιχείρησης αύξησε τον κίνδυνο και δυσκόλεψε την επιχείρηση κατάσβεσης.

Οι μαρτυρίες περιγράφουν έναν δυνατό κρότο και στη συνέχεια φλόγες και καπνούς που ήταν ορατοί για ώρες. Ωστόσο, δεν έχει διευκρινιστεί εάν οι εκρήξεις προκάλεσαν την πυρκαγιά ή συνδέονταν με την εξέλιξή της.

Ολονύχτια μάχη με τη φωτιά

Στην επιχείρηση κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με επτά οχήματα, μεταξύ των οποίων και βραχιονοφόρο. Η κατάσβεση αποδείχθηκε δύσκολη, καθώς οι πυροσβέστες έπρεπε να αντιμετωπίσουν τόσο το μεγάλο θερμικό φορτίο όσο και τον κίνδυνο από τα υλικά που βρίσκονταν στις εγκαταστάσεις.

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Σύμφωνα με τις πρωινές αναφορές, ακόμη και μετά τις 03:30 εμφανίζονταν νέες εστίες. Στο σημείο κλήθηκε και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, προκειμένου να εξεταστεί η συνδρομή του Δήμου με υδροφόρα οχήματα.

Έκλεισαν δρόμοι για την επιχείρηση κατάσβεσης

Η Τροχαία προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Αγίου Παντελεήμονος, από το ύψος της Ιεράς Οδού, ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση των πυροσβεστικών οχημάτων. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επικεντρώθηκαν επίσης στην αποτροπή επέκτασης της πυρκαγιάς σε γειτονικές εγκαταστάσεις.

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Η περιοχή του Ελαιώνα συγκεντρώνει βιοτεχνικές, βιομηχανικές και αποθηκευτικές δραστηριότητες, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα σημαντική την πρόληψη παρόμοιων περιστατικών.

Τι προκάλεσε την πυρκαγιά – Τα αναπάντητα ερωτήματα

Μέχρι τις πρωινές ώρες του Σαββάτου δεν είχε ανακοινωθεί επίσημη αιτία της πυρκαγιάς. Η έρευνα θα πρέπει να αποσαφηνίσει πού εμφανίστηκε η πρώτη εστία, ποια υλικά βρίσκονταν στον χώρο, εάν οι φιάλες υγραερίου συνέβαλαν στην εξάπλωση και ποια ήταν η κατάσταση των συστημάτων πυρασφάλειας.

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Εξίσου σημαντικό είναι να εξακριβωθεί εάν τηρούνταν οι προβλεπόμενοι κανόνες αποθήκευσης και προστασίας από πυρκαγιά. Πρόκειται για ζητήματα προς διερεύνηση και όχι για διαπιστωμένες παραβάσεις.

Μεγάλες καταστροφές, χωρίς επιβεβαιωμένο απολογισμό τραυματιών

Οι πληροφορίες της ΕΡΤ αναφέρουν ολοσχερή καταστροφή του βαφείου ρούχων, ενώ άλλες αναφορές κάνουν λόγο για εκτεταμένες ζημιές στις εγκαταστάσεις.

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Στα δημοσιεύματα που ήταν διαθέσιμα έως περίπου τις 08:20 το πρωί του Σαββάτου δεν εντοπίστηκε επιβεβαιωμένη αναφορά για τραυματίες ή θύματα. Αυτό δεν αποτελεί επίσημη βεβαίωση ότι δεν υπήρξαν.

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Το περιστατικό επαναφέρει το ζήτημα της πυρασφάλειας σε επιχειρήσεις όπου συνυπάρχουν εύφλεκτα υλικά, μηχανολογικός εξοπλισμός και φιάλες αερίων. Η πλήρης αποτίμηση των ζημιών και η εξακρίβωση των αιτίων αναμένονται μετά την ολοκλήρωση της κατάσβεσης και των ερευνών.