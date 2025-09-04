Στο στόχαστρο της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος έχουν μπει πάνω από 200 άτομα- μεταξύ των οποίων υψηλόβαθμοι δημόσιοι υπάλληλοι όπως διευθυντές υπουργείων και δημοσίων υπηρεσιών- που φέρονται ότι μέσω 10 περίπου νόμιμων στοιχηματικών εταιρειών ξέπλεναν ποσά που έφταναν ακόμη και το 1 εκ. ευρώ.

Τα στοιχεία για τη δράση τους προέκυψαν μετά από συγκρίσεις των φορολογικών δηλώσεων των 200 ατόμων με τα ποσά που διέθεταν για τζόγο και τα οποία δεν μπορούσαν να δικαιολογηθούν από τα νόμιμα εισοδήματά τους.

Οι ελεγχόμενοι αρχικά αρχικά άνοιγαν έναν ηλεκτρονικό παικτικό λογαριασμό, λαμβάνοντας έναν μοναδικό κωδικό για να παίζουν και στον οποίο έβαζαν χρήματα για για στοιχηματικά παιχνίδια ενώ επίσης σε αυτόν πιστώνονταν και τα όποια κέρδη τους.

Εκμεταλλευόμενοι το κενό του νόμου, πήγαιναν σε μαγαζιά που μπορούσαν να λειτουργήσουν ως εισπράκτορες στοιχηματικών εταιρειών όπως ψιλικατζίδικα, μίνι μάρκετ και βενζινάδικα και έβαζαν μετρητά στους παικτικούς λογαριασμούς τους. Τα χρήματα αυτά φαίνονταν ως κέρδη από ηλεκτρονικό τζόγο και στη συνέχεια τα μετέφεραν στους προσωπικούς λογαριασμούς τους.

Η Αρχή υπό την καθοδήγηση του προέδρου της, Χαράλαμπου Βουρλιώτη ενημέρωσε την αρμόδια επιτροπή εποπτείας και ελέγχου τυχερόν παιχνιδιών.

Οι τραπεζικοί λογαριασμοί και η λοιπή περιουσία των 200 ελεγχομένων ξεσκονίζονται από τα στελέχη της Αρχής.

Επίσης, όπως αναφέρει το dikastiko.gr, η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος έχει ήδη ενημερώσει την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, αρμόδια για την εποπτεία της αγοράς τυχερών παιγνίων, ώστε να προβεί στις δικές της ενέργειες και να θωρακίσει το σύστημα απέναντι σε αντίστοιχες μεθοδεύσεις.