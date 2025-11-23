Η Έλενα Κρεμλίδου είναι ένα από τα πολύ αναγνωρίσιμα πρόσωπα της ελληνικής ψηφιακής γενιάς.

Σε αυτή την συνέντευξη, που βιντεοσκοπήθηκε με αφορμή την Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών (25 Νοεμβρίου), περιγράφει από την αρχή ως το σήμερα την περιπέτεια που βίωσε με τη διαρροή προσωπικών της φωτογραφιών, σε μία από τις γνωστότερες υποθέσεις εκδικητικής πορνογραφίας (revenge porn) στην ελληνική κοινωνία.

Η προσωπική περιπέτεια και ο εκβιασμός

Η πρώτη απειλή το 2018 ήρθε στο Instagram από ένα ανώνυμο λογαριασμό, όταν η Έλενα Κρεμλίδου βρισκόταν σε ηλικία 22 ετών: «Ή μου στέλνεις μία νέα φωτογραφία, ή αύριο αυτή κυκλοφορεί παντού», ανέφερε το μήνυμα που την συνόδευε. Ο αποστολέας ήταν και παραμένει άγνωστος, καθώς το προφίλ που χρησιμοποίησε ήταν fake.

24 ώρες αργότερα η απειλή επαναλήφθηκε: «Έχεις δεύτερη ευκαιρία…τι θα κάνεις;»

Είναι μια φωτογραφία γυμνή που η ίδια μοιράστηκε, όπως εξηγεί, σε ηλικία 16 ετών και «με την τρέλα της εφηβείας» και επέστρεψε μέσω Instagram, έξι ολόκληρα χρόνια αργότερα…

Η βία κατά των Γυναικών και η πρωτοβουλία από τον Στέφανο Κασσελάκη

Η 25η Νοεμβρίου καθιερώθηκε ως Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, με στόχο την καταπολέμηση όλων των μορφών βίας εις βάρος τους: ψυχολογική, σεξουαλική και οικονομική.

Η Έλενα Κρεμλίδου ανταποκρίθηκε σε πρόσκληση του Στέφανου Κασσελάκη, καθώς ο αρχηγός του Κινήματος Δημοκρατίας ανέλαβε την πρωτοβουλία να οργανώσει μία ανοιχτή εκδήλωση με αφορμή την Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, προσκαλώντας θύματα, αλλά και συγγενικά πρόσωπα θυμάτων, όπως είναι μητέρες που έχασαν τα παιδιά τους μέσα από ακραία ενδοοικογενειακή βία, να στείλουν ένα κοινό, ηχηρό μήνυμα.

Η πρόσκληση στην περίπτωση της Έλενας Κρεμλίδου συνδέεται με το γεγονός ότι η ίδια δεν κρύφτηκε ποτέ. Αντίθετα, μίλησε ανοιχτά, προσέφυγε στη Δικαιοσύνη και σταδιακά μετέτρεψε τη δική της εμπειρία σε λόγο υποστήριξης για όσους έχουν υποστεί ψηφιακή κακοποίηση. Ως αποτέλεσμα, το όνομά της συνδέεται συχνά με την ευαισθητοποίηση γύρω από ζητήματα cyberbullying και revenge porn.