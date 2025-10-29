Ένοχος με δύο χρόνια αναστολή και 5000 ευρώ διοικητικό πρόστιμο κρίθηκε ο 36χρονος αστυνομικός που είχε διαρρεύσει γυμνή φωτογραφία της Έλενας Κρεμλίδου στο διαδίκτυο το 2020.

Η Ελενα Κρεμλίδου φορούσε ένα μπλουζάκι, το οποίο έγραφε «μέχρι η ντροπή να αλλάξει μεριά». Μά αυτό τον τρόπο, θέλησε να ενθαρρύνει τις γυναίκες που έχουν υποστεί θύματα τέτοιου είδους επιθέσεων να μιλήσουν ανοικτά, «είναι η αρχή για να δημοσιοποιούμε τέτοια θέματα, να πάρει την έκταση που του αξίζει. Ότι μπορεί το ίδιο το θύμα να δικαιωθεί. Αξίζει να το κυνηγήσει», δήλωσε.

Η Κρεμλίδου δήλωσε πως «δεν κάνουμε κάτι κακό με το να κάνεις σεξ με τον οποιοδήποτε τρόπο. Με το να στέλνεις φωτογραφίες σε κάποιον που εμπιστεύεσαι δεν κάνεις κάτι κακό. Αυτός που κάνει κακό είναι οποιοσδήποτε δημοσιοποιεί κάτι παρά τη συγκατάθεση σου».

Σε ερώτηση για το πως αισθάνθηκε την πρώτη φορά που συνέβη αυτό, απάντησε «η ιστορία ξεκίνησε από το 2018 και ήθελα να αυτοκτονήσω όταν το έμαθα. Τότε ντρεπόμουν και χαίρομαι που δεν το έκανα γιατί τώρα δεν ντρέπομαι. Δε θα ήθελα να ντρέπεται καμία γιατί δεν κάνουμε τίποτα κακό».