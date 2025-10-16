Ξεκίνησε την Πέμπτη (16/10) στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Πατρών η δίκη για υπόθεση εκδικητικής πορνογραφίας (revenge porn) με κατηγορούμενο Πατρινό Αστυνομικό και θύμα την γνωστή influencer, Ελενα Κρεμλίδου.

Η Ελενα Κρεμλίδου, εμφανώς συναισθηματικά φορτισμένη, περιέγραψε τη σκληρή προσωπική εμπειρία που βίωσε όταν προσωπικές της φωτογραφίες αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο χωρίς τη συγκατάθεσή της. Οπως αποκάλυψε, το γεγονός ήρθε στο φως το 2020, όταν αντιλήφθηκε ότι υλικό με ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, το οποίο είχε τραβηχτεί ενώ ήταν ανήλικη, είχε δημοσιοποιηθεί παράνομα.

Advertisement

Advertisement

Η υπόθεση εκδικάζεται με κατηγορούμενο έναν αστυνομικό από την Πάτρα, ο οποίος εκπροσωπήθηκε από τον συνήγορό του, καθώς ο ίδιος δεν έδωσε το «παρών» στη δικαστική αίθουσα. Σύμφωνα με την υπεράσπιση, ο αστυνομικός αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση, ενώ η δίωξη αφορά παράνομη επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων.

Η Ελενα Κρεμλίδου, γνωστή και ως Μαριπόσα, δήλωσε πως η πρώτη απειλή που δέχτηκε σχετιζόταν με τη δημοσίευση των φωτογραφιών και χρονολογείται από το 2018. Οπως είπε, κάποιες από αυτές είχαν τραβηχτεί όταν ήταν μόλις 16 ετών. Παρά το ότι δεν υπέκυψε στις απειλές, το υλικό άρχισε στη συνέχεια να διαρρέει σε ιστοσελίδες χωρίς να γνωρίζει τον δράστη. «Ο κατηγορούμενος ανάρτησε φωτογραφίες μου. Είμαι ξεκάθαρα εγώ σε δύο από αυτές, ενώ στην τρίτη, παρότι δεν φαίνεται το πρόσωπό μου, το περιβάλλον είναι το ίδιο» ανέφερε χαρακτηριστικά στην κατάθεσή της.

Η δίκη διακόπηκε προκειμένου να μεταφραστεί ένα κρίσιμο έγγραφο που προσκόμισε η υπεράσπιση και αναμένεται να συνεχιστεί στις 29 Οκτωβρίου.

Πηγή: pelop.gr