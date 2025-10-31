Εντονες αντιδράσεις σε πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο έέχει προκαλέσει η ανακοίνωση για το κλείσιμο 204 καταστημάτων των ΕΛΤΑ σε όλη τη χώρα από την ερχόμενη Δευτέρα (3/11).

Εργαζόμενοι των ΕΛΤA, εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κόμματα αλλά και πολίτες εκφράζουν την έντονη αντίθεσή τους, καθώς κινδυνεύουν να χάσουν πολλές σημαντικές υπηρεσίες που μέχρι τώρα είχαν στη διάθεσή τους.

Advertisement

Advertisement

Στο πλαίσιο αυτό, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης συμφώνησε με το αίτημα της αντιπολίτευσης να συγκληθούν οι συναρμόδιες επιτροπές της Βουλής για να συζητηθεί το θέμα. «Η διοίκηση των ΕΛΤΑ θα έρθει και θα απαντήσει» είπε προσθέτοντας: «Πρέπει να ληφθούν δύσκολες αποφάσεις. Τα ΕΛΤΑ έχουν πρόβλημα, υπάρχουν πολλά ζητήματα στην αναδιάρθρωσή τους που πρέπει να λυθούν».

Αντιδράσεις και από βουλευτές της ΝΔ

Εκτός από την αντιπολίτευση, την αντίθεση τους στο κλείσιμο των υποκαταστημάτων εξέφρασαν και γαλάζιοι βουλευτές, με τον Στέλιο Πέτσα να επισημαίνει ότι δεν είναι μόνο τεχνοκρατικό το ζήτημα, αλλά και ζήτημα εξυπηρέτησης των πολιτών. «Υπάρχουν θέματα με τους ηλικιωμένους, με τις παραμεθόριες περιοχές, αλλά και με μεγάλες περιοχές. Και στην περιοχή μου κλείνει υποκατάστημα που εξυπηρετεί τόσο κόσμο. Ελπίζω πως δεν συνδέεται το θέμα με την καθολική υπηρεσία», ανέφερε ο Σ.Πέτσας, τονίζοντας πως «είναι θέμα που πρέπει να το δούμε».

Απαντώντας θετικά στο αίτημα, ο «γαλάζιος» πρόεδρος της επιτροπής Οικονομικών, Αθανάσιος Καββαδάς, ενημέρωσε πως έχει ήδη προχωρήσει σε σχετικές επικοινωνίες προκειμένου να υπάρξει συνεδρίαση με τη συμμετοχή του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου και των ΕΛΤΑ. Όπως διευκρίνισε μάλιστα, θα ενημερώσει για τον προγραμματισμό της εν λόγω συνεδρίασης εντός της ημέρας ή το αργότερο έως τη Δευτέρα.

Επικοινωνία Φάμελλου-Κακλαμάνη

Όπως έγινε γνωστό από τον ΣΥΡΙΖΑ, σε συνέχεια του αιτήματός του για τη σύγκληση επιτροπών για τα ΕΛΤΑ, ο πρόεδρος του κόμματος, Σωκράτης Φάμελλος, επικοινώνησε με τον πρόεδρο της Βουλής, κ. Νικήτα Κακλαμάνη.

Ο Σ. Φάμελλος ζήτησε η συνεδρίαση των Επιτροπών να πραγματοποιηθεί άμεσα, τη Δευτέρα, εφόσον το αίτημα έγινε δεκτό ομόθυμα και«εν ανάγκη να προστεθεί συνεδρίαση των Επιτροπών, αν δεν είναι δυνατή η αναβολή της συνεδρίασης για το φορολογικό νομοσχέδιο».

Ο πρόεδρος της Βουλής δεσμεύτηκε ότι θα επικοινωνήσει με τον αρμόδιο υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Πιερρακάκη, προκειμένου να προγραμματιστεί η συνεδρίαση.

Advertisement

Να παγώσει το σχέδιο για κλείσιμο των καταστημάτων των ΕΛΤΑ ζητά, με δήλωσή του, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παππάς.

Ειδικότερα, ο κ. Παππάς αναφέρει: «Η κυβέρνηση κλείνει αιφνιδιαστικά 200 καταστήματα των ΕΛΤΑ. Συνταξιούχοι, ακρίτες, νησιώτες δεν θα έχουν ταχυδρομείο.

Ζητάμε να παγώσει το σχέδιο. Και με τα καταστήματα ανοιχτά να έρθουν στη Βουλή ο κ. Χατζηδάκης, το Υπερταμείο και η διοίκηση των ΕΛΤΑ. Δεν μπορεί να περάσει αυτό το σχέδιο».

Advertisement

ΠΑΣΟΚ: Η δραματική μείωση του δικτύου των ΕΛΤΑ απειλεί την κοινωνική συνοχή

«Κλείνουν άμεσα εκατοντάδες καταστήματα των ΕΛΤΑ σε πολλές αγροτικές και αστικές περιοχές εγείροντας σοβαρά ερωτήματα ως προς τη συμμόρφωση της ΕΛΤΑ Α.Ε. με τις υποχρεώσεις της ως παρόχου καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας», υπογραμμίζει το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής.

Σημειώνει ότι «οι διαδοχικές αποφάσεις αναστολής λειτουργίας ή συγχώνευσης ταχυδρομικών καταστημάτων, χωρίς επαρκή πρόβλεψη για εναλλακτικούς τρόπους εξυπηρέτησης των πολιτών (όπως κινητές μονάδες, τοπικοί πράκτορες ή ψηφιακές υποστηρικτικές δομές), δεν υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον και εντείνουν τις συνθήκες ερήμωσης της υπαίθρου». Επισημαίνει δε ότι «οι κάτοικοι αυτών των περιοχών στερούνται πλέον βασικών υπηρεσιών — πληρωμών, αποστολών και παραλαβών, ταχυδρομικών δεμάτων και συναλλαγών μικροχρηματοοικονομικού χαρακτήρα — που συνδέονται άμεσα με την καθημερινή οικονομική και κοινωνική ζωή».

Το ΠΑΣΟΚ υπογραμμιίζει ότι «δεδομένου ότι, τα ΕΛΤΑ δεν αποτελούν απλώς πάροχο ταχυδρομικών υπηρεσιών, αλλά κρίσιμο κρίκο κοινωνικής συνοχής, η κυβέρνηση οφείλει να απαντήσει:

Advertisement

Ποια είναι τα καταστήματα των ΕΛΤΑ που έχουν ήδη αναστείλει τη λειτουργία τους ή επίκειται να κλείσουν βάσει του σχεδίου αναδιοργάνωσης της ΕΛΤΑ Α.Ε.; Έχει προηγηθεί αξιολόγηση ή γνωμοδότηση της ΕΕΤΤ σχετικά με τις επιπτώσεις των παραπάνω αποφάσεων στην παροχή της Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας; Ποια είναι τα κριτήρια και η διαδικασία λήψης αποφάσεων για τη συγχώνευση ή κατάργηση καταστημάτων ΕΛΤΑ, και αν υπάρχει πρόβλεψη δημόσιας διαβούλευσης με τους οικείους δήμους και περιφέρειες; Πώς διασφαλίζεται ότι οι πολίτες σε απομακρυσμένες, ορεινές και νησιωτικές περιοχές διατηρούν πρακτική πρόσβαση στις ταχυδρομικές υπηρεσίες που ορίζονται από τη σύμβαση του 2022; Προτίθεται το Υπουργείο να επανεξετάσει το υφιστάμενο σχέδιο αναδιάρθρωσης της ΕΛΤΑ Α.Ε., ώστε να μην θιγεί ο καθολικός χαρακτήρας των υπηρεσιών και να ενισχυθεί η παρουσία του Οργανισμού στις τοπικές κοινωνίες; Προτίθεται το Υπουργείο να διασφαλίσει, σε συνεργασία με την ΕΕΤΤ και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τη λειτουργία ενός ελάχιστου εγγυημένου δικτύου ΕΛΤΑ ανά Δήμο;».

Κατόπιν των ερωτημάτων που θέτει, το ΠΑΣΟΚ σημειώνει ότι «η διατήρηση ισχυρού δημόσιου πυρήνα διανομής και εξυπηρέτησης, ο πλήρης ψηφιακός μετασχηματισμός των ΕΛΤΑ, η διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων και ο εθνικός στρατηγικός σχεδιασμός για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες, είναι οι βασικές προϋποθέσεις για καθολική ταχυδρομική εξυπηρέτηση και στήριξη της κοινωνίας».

ΚΚΕ: Παράδοση των ΕΛΤΑ σε επιχειρηματικά συμφέροντα

«Να σταματήσει το κλείσιμο καταστημάτων των ΕΛΤΑ. Να διασφαλιστεί ο δημόσιος και κοινωνικός χαρακτήρας τους», ζητάει το ΚΚΕ με ερώτηση που απευθύνει στους συναρμόδιους υπουργούς η Κοινοβουλευτική του Ομάδα, η οποία καταγγέλλει «παράδοση των ΕΛΤΑ σε επιχειρηματικά συμφέροντα».

Όπως αναφέρουν οι βουλευτές, η διοίκηση των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ), με τη στήριξη της κυβέρνησης, προχωρά σε μαζικό κλείσιμο άνω των 200 ταχυδρομικών καταστημάτων σε όλη τη χώρα, στο πλαίσιο της λεγόμενης «αναδιάρθρωσης» και «εξορθολογισμού» του δικτύου τους.

Advertisement

«Η εξέλιξη αυτή προκαλεί έντονες αντιδράσεις από εργαζόμενους και κατοίκους δεκάδων περιοχών, καθώς οδηγεί σε υποβάθμιση βασικών ταχυδρομικών υπηρεσιών, απώλεια θέσεων εργασίας και παραπέρα ιδιωτικοποίηση του οργανισμού. Η λεγόμενη “αναδιοργάνωση” των ΕΛΤΑ έχει ως βασικό αποτέλεσμα την περαιτέρω συρρίκνωση του δικτύου και των υπηρεσιών τους, με σοβαρές συνέπειες τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για το κοινό. Οι αλλαγές αυτές συνοδεύονται από περικοπές θέσεων εργασίας, εντατικοποίηση, μετακινήσεις προσωπικού, ενώ οι πολίτες, ιδιαίτερα στις αγροτικές και νησιωτικές περιοχές, βλέπουν να αποκόπτονται από απαραίτητες ταχυδρομικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες», σημειώνουν, μεταξύ άλλων, οι βουλευτές του ΚΚΕ.

Advertisement

Τα 204 καταστήματα των ΕΛΤΑ που κλείνουν

ΑΓΙΑΣ

ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡ.

ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ (ΘΕΣ 11)

ΑΓΙΑΣΟΥ

ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ

ΑΓΙΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΥ

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ

ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ

ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΑΓΝΑΝΤΕΡΟΥ

ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΑΘΗΝΑΣ

ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ

ΑΚΡΑΤΑΣ – ΑΙΓΕΙΡΑΣ

ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ (ΑΘ 171)

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

ΑΛΙΚΙΑΝΟΥ

ΑΛΙΜΟΥ

ΑΜΑΡΙΟΥ

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (2)(CARREFOUR)

ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ

ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ

ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ

ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ

ΑΡΕΟΠΟΛΗΣ

ΑΡΙΔΑΙΑΣ

ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

ΑΡΝΑΙΑΣ

ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΜΥΚΗΝΩΝ

ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ

ΑΡΧΑΝΩΝ

ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΑΣΤΡΟΥΣ

ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ

ΑΦΑΝΤΟΥ

ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ (ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΩΝ)

ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ

ΒΙ.ΠΕ.Θ.

ΒΟΝΙΤΣΑΣ

ΒΟΥΛΑΣ

ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ

ΒΡΑΧΝΑΙΙΚΩΝ

ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

ΒΡΥΣΩΝ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ

ΓΑΒΑΛΟΥΣ

ΓΑΖΙΟΥ

ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ

ΓΑΥΡΙΟΥ

ΓΕΡΑΚΑ

ΓΚΟΥΡΑΣ

ΔΑΦΝΗΣ

ΔΑΦΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

ΔΑΦΝΗΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

ΔΕΛΦΩΝ

ΔΕΣΚΑΤΗΣ

ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΘΕΣ.

ΔΙΣΤΟΜΟΥ

ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΛΟΥΝΤΑΣ

ΕΡΕΣΟΥ

ΕΡΕΤΡΙΑΣ

ΕΥΛΑΛΟΥ

ΕΦΥΡΑΣ

ΖΑΓΟΡΑΣ

ΖΙΤΣΑΣ

ΘΕΡΜΟΥ

ΘΗΣΕΙΟΥ (ΑΘ 18)

ΘΟΥΡΙΑΣ

ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

ΙΑΛΥΣΟΥ

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΙΕΡΙΣΣΟΥ

ΙΤΕΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2

ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Κ. Ε. Μ. Π. ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ

ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ

ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ

ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ

ΚΑΛΛΙΠΟΛΗΣ

ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

ΚΑΝΑΛΛΑΚΙΟΥ

ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ

ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΡΙΟΥ

ΚΑΤΩ ΤΙΘΟΡΕΑΣ

ΚΙΑΤΟΥ

ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ

ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ

ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ (ΑΘ 49)

ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

ΚΡΗΝΙΔΩΝ

ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ

ΚΥΨΕΛΗΣ (ΑΘ 13)

ΛΑΛΑ

ΛΕΒΙΔΙΟΥ

ΛΕΝΟΡΜΑΝ

ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ

ΛΕΧΑΙΝΩΝ

ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ

ΛΙΜΕΝΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ

ΛΙΜΝΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ

ΛΟΥΡΟΥ

ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ

ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΜΑΛΙΩΝ

ΜΑΝΔΡΑΣ

ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ

ΜΑΡΑΘΩΝΑ

ΜΑΧΑΙΡΑΔΟΥ

ΜΕΘΑΝΩΝ

ΜΕΛΙΓΑΛΑ

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΕΤΑΞΑΔΩΝ

ΜΕΤΣΟΒΟΥ

ΜΗΘΥΜΝΑΣ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ (ΑΘ 54)

ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΜΟΥΔΡΟΥ

ΜΥΤΙΚΑ

ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΟΥ

ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ (ΑΘ 14)

ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ

ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ

ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ

ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ

ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ

ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ

ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ

ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΑΡΤΑΣ

ΝΙΚΑΙΑΣ

ΝΙΚΗΤΗΣ

ΝΥΔΡΙΟΥ

ΞΥΛΑΓΑΝΗΣ

ΟΙΑΣ

ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ

ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ (ΘΕΣ 17)

ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ

ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

ΠΑΤΡΑΣ 3

ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ

ΠΛΑΤΑΝΙΑ

ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ

ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ

ΠΥΛΑΙΑΣ

ΠΥΛΗΣ

ΡΑΧΩΝ

ΡΟΔΟΥ 2

ΣΕΡΒΙΩΝ

ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ

ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

ΣΚΑΛΑΣ

ΣΚΥΔΡΑΣ

ΣΟΥΔΑΣ

ΣΟΥΦΛΙΟΥ

ΣΟΦΑΔΩΝ

ΣΟΦΙΚΟΥ

ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΣΤΥΛΙΔΑΣ

ΣΥΚΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ

ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ

ΤΖΑΒΡΟΥ (ΣΚΡΙΠΕΡΟΥ)

ΤΣΕΠΕΛΟΒΟΥ

ΤΥΡΝΑΒΟΥ

ΤΥΧΕΡΟΥ

ΦΙΛΙΑΤΩΝ

ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ

ΦΙΛΟΤΙΟΥ (ΧΑΛΚΕΙΟΥ)

ΦΙΣΚΑΡΔΟΥ

ΦΥΤΕΙΩΝ

ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ

ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ

ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ

ΧΑΝΙΩΝ (Κ.Δ.)

ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΨΑΧΝΩΝ

Τι απαντούν τα ΕΛΤΑ

Τα ΕΛΤΑ σε ανακοίνωσή τους απαντούν πως στις περιοχές όπου δεν θα υπάρχει φυσικό κατάστημα, οι υπηρεσίες θα συνεχίσουν να παρέχονται «μέσω του δικτύου διανομής, των κινητών μονάδων και των συνεργαζόμενων σημείων». Όπως υποστηρίζει η εταιρεία τα 204 καταστήματα που κλείνουν είχαν «ελάχιστη εμπορική δραστηριότητα» και μάλιστα «αρκετά από αυτά λειτουργούσαν με ζημίες που ξεπερνούσαν τις 150.000 ευρώ ετησίως».

Διαβεβαιώνουν ότι «στις περιοχές όπου δεν θα υπάρχει φυσικό κατάστημα, οι υπηρεσίες θα συνεχίσουν να παρέχονται κανονικά μέσω του δικτύου διανομής, των κινητών μονάδων και των συνεργαζόμενων σημείων» και πως «οι ταχυδρόμοι και οι συνεργάτες μας θα καλύπτουν κάθε περιοχή, διασφαλίζοντας ότι καμία κοινότητα δεν μένει χωρίς πρόσβαση στις βασικές ταχυδρομικές υπηρεσίες». Ειδικά για τους ηλικιωμένους και τους κατοίκους των απομακρυσμένων περιοχών, τα ΕΛΤΑ τονίζουν ότι« θα συνεχίσουν να εξυπηρετούνται με φυσική παρουσία ταχυδρόμου. Οι διανομείς των ΕΛΤΑ διαθέτουν πλέον σύγχρονο εξοπλισμό, όπως POS και φορητές συσκευές PDA, που τους επιτρέπουν να πραγματοποιούν συναλλαγές και να παρέχουν υπηρεσίες κατ’ οίκον».

Advertisement

«Με ένα τηλεφώνημα στο 212 0000 700, οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται για τα στοιχεία του ταχυδρόμου της περιοχής τους και να προγραμματίζουν ραντεβού για εξυπηρέτηση στο σπίτι τους» αναφέρουν τα ΕΛΤΑ.