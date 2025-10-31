Κλείνουν 204 καταστήματα των ΕΛΤΑ με ελάχιστη εμπορική δραστηριότητα, στο πλαίσιο του εξορθολογισμού του δικτύου των Ελληνικών Ταχυδρομείων, προκαλώντας αντιδράσεις σε πανελλαδικό επίπεδο.

«Τα ΕΛΤΑ θα εξακολουθούν να παρέχουν αξιόπιστες ταχυδρομικές υπηρεσίες σε όλη τη χώρα», αναφέρεται σε ανακοίνωσή τους και συμπληρώνουν πως «περιορίζεται ο αριθμός των καταστημάτων και ενισχύεται ο ρόλος του ταχυδρόμου με σύγχρονα ψηφιακά μέσα και αναδιοργάνωση του δικτύου».

Εντονες αντιδράσεις

Η απόφαση έφερε έντονες αντίδρασεις από τους εργαζομένους στα ΕΛΤΑ, οι οποίοι σε χθεσινή ανακοίνωσή της, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Ταχυδρομικών (ΠΟΣΤ) κάνει λόγο για «Σχέδιο Αρμαγεδδώνας για τα ΕΛΤΑ», εκφράζοντας την πλήρη αντίθεσή της στη συρρίκνωση τους, υποστηρίζοντας ότι το ελληνικό δημόσιο οφείλει να αποζημιώσει τον Οργανισμό για την Καθολική Υπηρεσία και να δώσει αναπτυξιακή προοπτική.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ομοσπονδίας, τα νέα πλάνα που προωθούνται δεν είναι καινούργια, αλλά αποτελούν επαναφορά, όσων είχαν παρουσιαστεί από το Υπερταμείο ήδη από το 2018, στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης των ΕΛΤΑ. Όπως σημειώνεται, η σημερινή επανεμφάνισή τους συνδέεται με την ταχύτητα υλοποίησης και την ένταση των αλλαγών, οι οποίες περιλαμβάνουν εκχώρηση έργου σε ιδιώτες και μετακινήσεις τακτικού προσωπικού.

Η ΠΟΣΤ επισημαίνει ότι η ραγδαία πτώση των εσόδων από το επιστολικό ταχυδρομείο και τα χρηματοοικονομικά προϊόντα, λόγω της ψηφιακής υποκατάστασης, δεν αρκεί για να δικαιολογήσει τις κινήσεις αυτές, κατηγορώντας τη Διοίκηση ότι αποφεύγει να απαντήσει για τις πραγματικές αιτίες. Η Ομοσπονδία αποδίδει τη σημερινή κατάσταση σε είκοσι χρόνια απουσίας ολοκληρωμένων πολιτικών για τα ΕΛΤΑ και σε διαχρονικές αστοχίες των διοικήσεων, αλλά και στη μόνιμα καθυστερημένη και ανεπαρκή αποζημίωση της Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας.

Η ΠΟΣΤ δηλώνει ότι βρίσκεται στο πλευρό όλων των συναδέλφων, στηρίζοντας κάθε ταχυδρομικό που πλήττεται από τις σχεδιαζόμενες αλλαγές. Παράλληλα, η Ομοσπονδία καλεί τους εργαζόμενους να τηρούν τις υπηρεσιακές τους υποχρεώσεις και να καταγγέλλουν άμεσα κάθε περίπτωση καταπάτησης δικαιωμάτων τους.

«Οριστική απόφαση»

Η οριστική όπως φαίνεται απόφαση της Διοίκησης των ΕΛΤΑ να κλείσει 204 καταστήματα σε όλη την χώρα-στο πλαίσιο της αναδιοργάνωση των Ελληνικών Ταχυδρομείων- έχει προκαλέσει τις έντονες αντιδράσεις πολιτικών και συνδικαλιστών.

Ο διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΤΑ, Γρηγόρης Σκλήκας, πάντως μιλώντας στο ΕΡΤnews ξεκαθάρισε ότι η απόφαση είναι μη αναστρέψιμη λέγοντας ότι «πρόκειται για μέρος ενός στρατηγικού σχεδιασμού που εξελίσσεται τα τελευταία 2,5 χρόνια, ώστε ο οργανισμός να γίνει επιχείρηση μετά από 30 χρόνια αδράνειας».

Σύμφωνα με τον ίδιο, το επιστολικό έργο έχει μειωθεί κατά 90% την τελευταία δεκαετία, γεγονός που καθιστά μη βιώσιμη τη διατήρηση τόσων φυσικών καταστημάτων. Παράλληλα, τόνισε πως η διανομή και οι υπηρεσίες των ΕΛΤΑ δεν θα διακοπούν. «Το έργο των ταχυδρομείων δεν είναι συνυφασμένο με τη λειτουργία των καταστημάτων. Το γεγονός ότι κλείνει ένα κατάστημα δεν σημαίνει ότι σταματάει το ταχυδρομείο».

Εξυπηρέτηση κατ’ οίκον και «ψηφιακοί ταχυδρόμοι»

Ο κ. Σκλήκας διαβεβαίωσε πως για τους πολίτες, ειδικά στην επαρχία, θα υπάρχει εξυπηρέτηση κατ’ οίκον μέσω των ταχυδρόμων, οι οποίοι έχουν πλέον εξοπλιστεί με ψηφιακά εργαλεία και τερματικά. «Σε κάθε περιοχή όπου αναστέλλεται η λειτουργία καταστήματος, θα υπάρχει ενημέρωση για τον αγροτικό ταχυδρόμο της περιοχής και τη δυνατότητα επικοινωνίας μαζί του», εξήγησε.

Όπως ανέφερε, θα παραμείνει τουλάχιστον ένα ταχυδρομικό κατάστημα ανά νησί, ενώ οι υπάλληλοι των καταστημάτων που κλείνουν θα αξιοποιηθούν σε άλλες λειτουργίες, κυρίως στη διανομή. «Η αναδιάταξη ανθρώπων σε πραγματικό έργο είναι απαραίτητη για να αυξηθεί η παραγωγικότητα», είπε χαρακτηριστικά.

Μαύρη τρύπα 15 εκατ. ευρώ

Ο διευθύνων σύμβουλος παραδέχτηκε ότι τα ΕΛΤΑ κατέγραψαν ζημίες 15 εκατομμυρίων ευρώ το 2024 και ότι η εταιρεία δεν έχει χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό. «Τα ΕΛΤΑ ποτέ στην ιστορία τους δεν ήταν μια θετική δραστηριότητα. Από το 2008 λειτουργούν σε καθεστώς ελεύθερου ανταγωνισμού, με μόνη πηγή χρηματοδότησης το ίδιο τους το έργο», ανέφερε.

Νέα Αριστερά: Αποψιλώνουν κωμοπόλεις και χωριά

Ταυτόχρονα, για τη «συρρίκνωση του δικτύου καταστημάτων των ΕΛΤΑ με αιφνιδιαστικές ενέργειες που πλήττουν τις τοπικές κοινωνίες», ζητάει απαντήσεις ο πρόεδρος και βουλευτές της Νέας Αριστεράς, με ερώτηση που κατέθεσαν στη Βουλή και απευθύνουν στους συναρμόδιους υπουργούς. «Παρά τις κυβερνητικές δεσμεύσεις για εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση των υπηρεσιών των ΕΛΤΑ οι πολίτες -και ειδικά στην ελληνική περιφέρεια- βλέπουν συνεχή συρρίκνωση και στέρηση πολύτιμων υπηρεσιών που επιτείνουν ακόμα περισσότερο την ερημοποίηση της υπαίθρου.

Το ”λουκέτο” σε καταστήματα των ΕΛΤΑ στην ελληνική περιφέρεια σε συνδυασμό με το ”λουκέτο” σε καταστήματα των τραπεζών, την κατάργηση Ειρηνοδικείων, την κατάργηση καταστημάτων ΔΟΥ κ.λπ. αποψιλώνουν κωμοπόλεις και χωριά από βασικές υπηρεσίες επηρεάζοντας δυσανάλογα τις τοπικές οικονομίες…», αναφέρεται στην ερώτηση.

Αρναούτογλου σε Κομισιόν

Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Σάκης Αρναούτογλου σε ερώτησή του στην Ευρωπαική Επιτροπή, διερωτάται «πώς διασφαλίζει ότι η Ελλάδα τηρεί τις υποχρεώσεις παροχής της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας, ιδίως σε απομακρυσμένες και νησιωτικές περιοχές, ενόψει των εκτεταμένων κλεισιμάτων καταστημάτων ΕΛΤΑ; Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει ώστε να αποτραπεί ο κοινωνικός και γεωγραφικός αποκλεισμός πολιτών λόγω της έλλειψης πρόσβασης σε βασικές ταχυδρομικές υπηρεσίες;Υπάρχει ευρωπαϊκή στρατηγική ή χρηματοδοτικά εργαλεία που μπορούν να στηρίξουν τη διατήρηση ή και τον εκσυγχρονισμό της παρουσίας του παρόχου καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας σε περιοχές με χαμηλή πληθυσμιακή πυκνότητα;».





