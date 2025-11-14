Έγγραφο που υποδεικνύει πως ο πρώην CEO των ΕΛΤΑ, Γρηγόρης Σκλήκας, έκανε ασφάλεια ύψους 461.000 ευρώ για τυχόν ζημιές που μπορεί να προκάλεσαν τα στελέχη της διοίκησης, αναδεικνύει ρεπορτάζ του OPEN.

Σύμφωνα με το εν λόγω ρεπορτάζ, η απόφαση ελήφθη στις 3 Νοεμβρίου, το βράδυ της άτυπης συνεδρίασης της ΚΟ της ΝΔ με τους βουλευτές και με την παρουσία του αρμόδιου υπουργού Δημήτρη Παπαστεργίου, όταν είχε αρχίζει να διαφαίνεται ότι πηγαίνει για παραίτηση ο Γρηγόρης Σκλήκας. Πρόκειται για σύναψη σύμβασης με ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία, με ασφάλιστρο ύψους 461.223 ευρώ. Το αντικείμενο είναι η ασφάλιση ευθύνης στελεχών διοίκησης ομίλου ΕΛΤΑ για τη χρονική περίοδο από 26/09/2025 και ώρα 00:00 έως 25/09/2026 και ώρα 23:59- τις τελευταίες 40 ημέρες του κ. Σκλήκα στη διοίκηση των ΕΛΤΑ.

Τι απαντούν τα ΕΛΤΑ

Διευκρινίσεις σχετικά με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο D&O δίνουν τα ΕΛΤΑ:

«Με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα, τα Ελληνικά Ταχυδρομεία διευκρινίζουν τα εξής:

Τα ΕΛΤΑ διαθέτουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο D&O από το 2013, το οποίο καλύπτει το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως άλλωστε συμβαίνει σε όλα τα Διοικητικά Συμβούλια οργανισμών και εταιρειών που εφαρμόζουν κανόνες σύγχρονης εταιρικής διακυβέρνησης, αλλά και τα Διοικητικά Στελέχη της εταιρίας. Η απόφαση για την ανανέωση/σύναψη του νέου ασφαλιστηρίου ελήφθη τον Σεπτέμβριο του 2025, στο πλαίσιο της πάγιας εταιρικής πρακτικής και βάσει των προβλεπόμενων διαδικασιών. Η σύμβαση υπεγράφη μετά την ολοκλήρωση της αναλυτικής αξιολόγησης των προσφορών. Η διεύθυνση Προμηθειών των ΕΛΤΑ, μέσω εξωτερικού ασφαλιστικού συμβούλου, απευθύνθηκε σε 22 διεθνείς ασφαλιστές Διευθυντών & Στελεχών Διοίκησης (D&O). Προσφορές υποβλήθηκαν από 7 ασφαλιστές D&O, οι οποίες εξετάστηκαν ως προς την τιμολόγηση, τους όρους και το εύρος των καλύψεων. Από τη διαδικασία προέκυψαν 4 τελικές προσφορές, που αξιολογήθηκαν από τα αρμόδια όργανα, πριν την τελική επιλογή και υπογραφή του ασφαλιστηρίου. Το κόστος παρέμεινε το ίδιο με πέρσι. Η υπογραφή του δημοσιευθέντος εντάλματος πληρωμής από τον αρμόδιο Γενικό Διευθυντή, ήταν το τελευταίο μέρος μιας τυπικής διαδικασίας που είχε ξεκινήσει αρκετούς μήνες πριν και αφορά στην πληρωμή της πρώτης δόσης του συμβολαίου.

Οι ασφαλιστικές καλύψεις D&O αποτελούν καθιερωμένη διεθνή εταιρική πρακτική, η οποία εφαρμόζεται για την ομαλή λειτουργία των διοικητικών οργάνων και τη θωράκιση των στελεχών που ασκούν καθήκοντα ευθύνης».