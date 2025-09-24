Οι μεγάλες επιτυχίες του Εμμανουήλ Καραλή μέσα στο 2025, με την κατάκτηση μεταλλίων σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις, τον ανέδειξαν αθλητή της χρονιάς μεταξύ των 22 χωρών-μελών της Balkan Athletics.

Κριτήριο για την επιλογή των καλύτερων του 2025 ήταν οι θέσεις τους στα Παγκόσμια Πρωταθλήματα ανοιχτού και κλειστού στίβου, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κλειστού και στα αντίστοιχα των κατηγοριών, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ομάδων, καθώς και στα Βαλκανικά Πρωταθλήματα ανοιχτού και κλειστού στίβου. Για κάθε αθλητή επιλέχτηκαν τα τέσσερα καλύτερα αποτελέσματά του.

Ο Μανόλο ήταν δεύτερος στα δύο Παγκόσμια, πρώτος στην Ευρώπη στον κλειστό, ενώ αναδείχτηκε Βαλκανιονίκης στην πόλη του Βόλου. Με τις επιδόσεις του συγκέντρωσε 496 πόντους, σύμφωνα με το βαθμολογικό σύστημα που εφαρμόζει η Balkan Athletics.

Κορυφαία αθλήτρια αναδείχτηκε η Σλοβένα επικοντίστρια Τίνα Σούτεϊ, η οποία ήταν 3η στο Τόκιο, 2η στη Ναντζίνγκ και στο Άπελντοορν, ενώ ήταν νικήτρια στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ομάδων στη Β’ κατηγορία.

Στην κατηγορία «Ανερχόμενο Αστέρι», πρώτευσαν η Ανγκελίνα Τόπιτς από τη Σερβία και ο Βούλγαρος Μπόζινταρ Σαραμπογιούκοφ.

Η Τόπιτς κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Τόκιο, το αργυρό στο Ευρωπαϊκό κλειστού στο Άπελντοορν, ενώ κέρδισε το Ευρωπαϊκό Κ23 στο Μπέργκεν και τους Βαλκανικούς στο Βόλο.

Ο Σαραμπογιούκοφ αναδείχτηκε πρωταθλητής Ευρώπης στο Άπελντοορν, ήταν δεύτερος στο Μπέργκεν, κέρδισε στο Βελιγράδι το Βαλκανικό κλειστού και ήταν δεύτερος στο αντίστοιχο του ανοιχτού πίσω από τον Μίλτο Τεντόγλου.

Το Gala της Balkan Athletics, όπου θα γίνουν οι βραβεύσεις, θα πραγματοποιηθεί στις 3 Οκτωβρίου στο Πτούι της Σλοβενίας.