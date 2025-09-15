Στη μάχη για μετάλλιο ρίχνεται το μεσημέρι της Δευτέρας (14:10, ΕΡΤ2) ο Εμμανουήλ Καραλής στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου στο Τόκιο και ο Μίλτος Τεντόγλου στον προκριματικό γύρο μήκους ανδρών.

Επίσης, ο προκριματικός αγώνας στο μήκος με τον Μίλτο Τεντόγλου είναι στις 13:40.

Ο Εμανουήλ Καραλής θέλει να γράψει ιστορία, καθώς κυνηγάει το πρώτο του μετάλλιο σε παγκόσμιο ανοιχτού στίβου.

Ο Καραλής είναι ο κορυφαίος Έλληνας άλτης του επί κοντώ και ο τέταρτος καλύτερος όλων των εποχών παγκοσμίως.

Με τον αέρα των αλμάτων 11 φορές φέτος πανω από τα 6 μέτρα, στόχος του ειναι ένα ακόμα μετάλλιο αλλά και ένα άλμα άνω των 6,08 μ. επίδοση που αποτελεί το πανελλήνιο ρεκόρ και το είχε σημειώσει στο Βόλο στο Stoiximan πανελλήνιο πρωτάθλημα.

Στον τελικό ο άλτης που προπονείται με τον Χάρη Καραλή και τον Μάρτσιν Στσεπάνσκι θα τεθεί αντιμέτωπος – μεταξύ άλλων – με το φαινόμενο Μόντο Ντουπλάντις που κατέχει το παγκόσμιο ρεκόρ με 6,29 μέτρα. Ο Σουηδός είναι δεδομένο ότι είναι το φαβορί για το χρυσό μετάλλιο.

Ο Καραλής θα διεκδικήσει το έβδομο μετάλλιο της μέχρι τώρα καριέρας του. Ο 25χρονος άλτης έχει κατακτήσει ένα χάλκινο Ολυμπιακό μετάλλιο (Παρίσι), ένα ασημένιο (Ναντζίνγκ) και ένα χάλκινο (Γλασκώβη) σε Παγκόσμια πρωταθλήματα κλειστού στίβου, ένα χρυσό (Άπελντοορν) και ένα ασημένιο (Κωνσταντινούπολη) σε Ευρωπαϊκά κλειστού αλλά και ένα ασημένιο (Ρώμη) σε Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανοιχτού.

Οι 11 αντίπαλοί του στον τελικό

Δώδεκα αθλητές θα διεκδικήσουν τα τρία μετάλλια του αγωνίσματος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στίβου 2025 και όλοι τους, το Σάββατο (13/9), χρειάστηκε να υπερβούν τα 5,75 μ. για να προκριθούν στον τελικό.

Εμμανουήλ Καραλής (Ελλάδα) – 5,75 μ. Σαμ Κέντριξ (ΗΠΑ) – 5,75 μ. Μόντο Ντουπλάντις (Σουηδία) – 5,75 μ. Σόντρε Γκούτορμσεν (Νορβηγία) – 5,75 μ. Κέρτις Μάρσαλ (Αυστραλία) – 5,75 μ. Μένο Βλουν (Ολλανδία) – 5,75 μ. Μπο Κάντα Λίτα Μπάερε (Γερμανία) – 5,75 μ. Ίθαν Κορμόν (Γαλλία) – 5,75 μ. Τιμπό Κολέ (Γαλλία) – 5,75 μ. Ρενό Λαβιλενί (Γαλλία) – 5,75 μ. Ερσού Σασμά (Τουρκία) – 5,75 μ. Σεϊφελντίν Χενέιντα Αμπντεσαλάμ (Κατάρ) – 5,75 μ.









Οι φίλοι του στίβου που θέλουν να παρακολουθήσουν το μεγάλο ραντεβού μέσω της ΕΡΤ θα πρέπει να προετοιμαστούν για ξενύχτι, καθώς τα πρωινά αγωνίσματα διεξάγονται αργά τη νύχτα και ως τα ξημερώματα για την Ελλάδα, ενώ το απογευματινό πρόγραμμα είναι σε μεσημβρινές ώρες.

Σήμερα, στις 14:10 διεξάγεται ο τελικός στο επί κοντώ με τον Εμμανουήλ Καραλή να διεκδικεί μετάλλιο.

