«Η χώρα μας έχει παραλάβει από τον Οκτώβριο περισσότερα από τρία εκατομμύρια αντιγριπικά εμβόλια. Έως σήμερα έχουν εμβολιαστεί περισσότεροι από 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι άρα υπάρχουν διαθέσιμα περίπου 500.000 δόσεις εμβολίων. Όσοι δεν έχουν εμβολιστεί μπορούν να βρουν στα φαρμακεία. Εάν δεν έχει το ένα φαρμακείο να πάνε σε άλλο. Υπάρχει επάρκεια», δηλώνει (pontiki.gr Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026) η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, ομότιμη καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας στο ΕΚΠΑ, Μαρία Θεοδωρίδου.

Όμως, η HuffPost έγινε αποδέκτης πληροφοριών για έλλειψη και η σύντομη «αυτοψία», σε συνδυασμό με μερικά τηλεφωνήματα σε διαφορετικές περιοχές της Αθήνας, οδηγούν στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις και διαφορετικά φαρμακεία απαντούν κατηγορηματικά, ότι δεν διαθέτουν κανένα εμβόλιο αυτή την ώρα για την προβλεπόμενη δωρεάν διάθεση στους πολίτες που επιθυμούν να εμβολιαστούν.

Μαρούσι, Χολαργός, Παγκράτι, Κολωνάκι: 4 στα 4 φαρμακεία χωρίς εμβόλιο γρίπης

Με μία επίσκεψη σε φαρμακείο (Μαρούσι) και τρία τηλεφωνήματα σε «κεντρικά» φαρμακεία σε Χολαργό, Παγκράτι και Κολωνάκι, διαπιστώνουμε ότι πουθενά δεν υπάρχει εμβόλιο γρίπης το οποίο να διατίθεται δωρεάν (με ΑΜΚΑ).

Ταυτόχρονα, όλοι οι φαρμακοποιοί μας δήλωσαν ότι γνωρίζουν πως είναι πολύ δύσκολο να βρει κάποιος το εμβόλιο αυτή την ώρα και συμβουλεύουν τους πολίτες να τηλεφωνήσουν σε πολλά φαρμακεία μέχρι να εντοπίσουν κάπου μία δόση.

Μία εξήγηση: Από το τετραδύναμο στο τριδύναμο εμβόλιο γρίπης

Σε φαρμακείο του Αμαρουσίου μας εξηγούν ότι το φετινό εμβόλιο γρίπης είναι τριδύναμο. Διαθέτουν μεν απόθεμα από το περσινό που ήταν τετραδύναμο (δηλαδή μελετημένο για κάλυψη σε ένα επιπλέον στέλεχος του ιού), αλλά δεν επιτρέπεται η διάθεσή του, ούτε καν με ιατρική συνταγή.

Ο λόγος είναι, ότι το εμβόλιο της γρίπης πρέπει να επικαιροποιείται σε ετήσια βάση κατά κανόνα και η προηγούμενη «εκδοχή» αποσύρεται σε αυτή την περίπτωση.

Ως αποτέλεσμα, εκτιμούν οι φαρμακοποιοί που μας μίλησαν, είναι σε κάποιο βαθμό αναμενόμενο να προκύψει αυτή η έλλειψη στην αγορά, που όμως δεν έχει επικοινωνηθεί επαρκώς στο κοινό.

«Απλό» και «ενισχυμένο» εμβόλιο

Σε ηλικίες άνω των 65 ετών προβλέπεται το ενισχυμένο αντιγριπικό εμβόλιο, κάθε χρόνο. Προσφέρει ισχυρότερη ανοσία σε σύγκριση με το «απλό», όμως δεν χρειάζεται να το κάνουν άνθρωποι σε νεότερες ηλικίες, καθώς είναι επαρκής η κάλυψη από το «απλό εμβόλιο».

Το «ενισχυμένο», εάν επιθυμεί πάντως κάποιος νεότερος των 65 ετών να το κάνει, μπορεί να γίνει επί πληρωμή, καθώς δεν προβλέπεται δωρεάν διάθεσή του σε αυτή την περίπτωση. Το κόστος είναι από 10 εως 20 ευρώ, ανάλογα με την χρονική περίοδο και το φαρμακείο.