Ένταση επικράτησε μετά το τέλος της αναμέτρησης του Στέφανου Τσιτσιπά και του Ντάνιελ Αλτμάιερ, όταν ο Έλληνας τενίστας εξέφρασε παράπονα στον αντίπαλό του για το underarm service που χρησιμοποίησε στο τέταρτο σετ του αγώνα τους για το US Open.

«Την επόμενη φορά μην αναρωτηθείς γιατί προσπαθώ να σε χτυπήσω», ακούγεται να λέει ο Τσιτσιπάς στον αντίπαλό του, κατά την διάρκεια του καθιερωμένου χαιρετισμού στο φιλέ.

Ο Γερμανός φαίνεται ότι ενοχήθηκε από τη συμπεριφορά του Τσιτσιπά και αμέσως του ζήτησε να απομακρυνθεί, ενώ δεν θέλησε να δώσει μεγαλύτερη έκταση στο συμβάν που προηγήθηκε.

Ο Αλτμάιερ, ο οποίος επικράτησε του Τσιτσιπά με 3-2 και τον απέκλεισε από την επόμενη φάση του US Open, χαιρέτισε τον διαιτητή, ευχαρίστησε το κοινό και δεν πλησίασε ξανά τον Έλληνα τενίστα.