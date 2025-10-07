Στη φυλακή οδηγείται ο 25χρονος διανομέας για το αιματηρό επεισόδιο με τον οδηγό στην Ιερά Οδό. Ο κατηγορούμενος στην απολογία του αποδέχθηκε την πράξη του υποστηρίζοντας πως χτύπησε τον οδηγό με κλειδί καθώς έβρισε τη μητέρα του και βγήκε εκτός ελέγχου.

Σε βάρος του είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για το κακούργημα της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης, καθώς και για τα πλημμελήματα παράνομης οπλοφορίας – οπλοχρησίας, φθοράς ξένης ιδιοκτησίας και εξύβρισης.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής 3 Οκτωβρίου στην Ιερά Οδό, με τον 25χρονο να παραδίδεται τελικώς στο Αστυνομικό Τμήμα Περιστερίου το βράδυ του Σαββάτου , 4 Οκτωβρίου.

Ο δράστης είναι γνώριμος στις αστυνομικές αρχές καθώς έχει συλληφθεί στο παρελθόν 19 φορές για ποινικά αδικήματα. Από το 2018 έως σήμερα ο 25χρονος έχει συλληφθεί μεταξύ άλλων για σωματικές βλάβες, αρπαγή ανηλίκου, ληστεία, ναρκωτικά.