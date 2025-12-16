Αναστάτωση προκάλεσε το μεσημέρι της Τρίτης, 16 Δεκεμβρίου, στα Δειλινά Ηρακλείου Κρήτης ένας αλλοδαπός που κυκλοφορούσε ημίγυμνος.

Ολα έγιναν, όταν ο αλλοδαπός, ηλικίας περίπου 35 ετών, μπήκε σε σούπερ μάρκετ και, όπως δήλωσαν αυτόπτες μάρτυρες, «έκανε ζημιές, ενοχλούσε τους πελάτες», ενώ στη συνέχεια «πήρε ένα μαχαίρι και κυνήγησε πελάτη».

Όταν βγήκε από το σούπερ μάρκετ άρχισε να γδύνεται, πετώντας τα ρούχα και τα παπούτσια του στον δρόμο. Ημίγυμνος, άρχισε να χτυπάει αυτοκίνητα.

Ο υπεύθυνος του σούπερ μάρκετ κλείδωσε την πόρτα, ώστε ο άνδρας να μην μπορέσει να ξαναμπεί, όμως εκείνος έσπασε την τζαμαρία, κλωτσώντας και χτυπώντας την με τα χέρια του.

