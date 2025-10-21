Έντονη αναστάτωση προκλήθηκε την Τρίτη στο δημαρχείο Ηρακλείου, στη Λότζια, καθώς έπεσαν σοβάδες από το ταβάνι ενός γραφείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, στο γραφείο Ταμειακής Βεβαίωσης στη Λότζια έπεσαν ξαφνικά κομμάτια από σοβά στο πάτωμα μπροστά στα έκπληκτα μάτια εργαζομένων και πολιτών.

Από το συγκεκριμένο γραφείο περνά καθημερινά πλήθος κόσμου που περιμένει σε ουρές για να τακτοποιήσει οικονομικές εκκρεμότητες. Όπως όλοι διαπίστωσαν από θαύμα δεν θρηνήσαμε κάποια θύματα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι άμεσα ενημερώθηκαν οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι που έσπευσαν στο σημείο προκειμένου να κάνουν μία πρώτη αυτοψία καταγράφοντας τις ζημιές.

Την ίδια ώρα, έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για να αποσαφηνιστούν τα αίτια της πτώσης του σοβά.