Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το επίδομα αδείας αποτελεί σημαντική οικονομική ενίσχυση για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, καλύπτοντας πλέον βασικές ανάγκες διαβίωσης πέρα από τα έξοδα των διακοπών.

Η αύξηση του κατώτατου μισθού στα 920 ευρώ μεικτά από τον Απρίλιο του 2026 επηρεάζει ανοδικά το ύψος του επιδόματος για τους δικαιούχους.

Ο υπολογισμός του επιδόματος βασίζεται στις τακτικές αποδοχές, με ανώτατο όριο μισού μισθού για τους μηνιαίους υπαλλήλους ή 13 ημερομίσθια.

Οι εργαζόμενοι μπορούν πλέον να κατατμούν την άδειά τους σε έως τέσσερις περιόδους, υπό την προϋπόθεση ότι συμφωνούν με τον εργοδότη τους.

Έρευνα του ΙΕΛΚΑ καταδεικνύει ότι το 50% των πολιτών δεν προγραμματίζει διακοπές το 2026, λόγω των αυξημένων οικονομικών πιέσεων.

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Σε εποχές που οι διακοπές έχουν πάψει για πολλούς να είναι αυτονόητο δικαίωμα και έχουν μετατραπεί σε δύσκολη οικονομική εξίσωση, το επίδομα αδείας έρχεται ως μια μικρή αλλά πολύ χρήσιμη οικονομική ανάσα για χιλιάδες εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα.

Η φετινή συζήτηση για το επίδομα δεν είναι τυπική. Δεν αφορά μόνο το πότε μπαίνει και πώς υπολογίζεται. Αφορά κυρίως το πώς ένα ποσό, που άλλοτε πήγαινε σχεδόν αποκλειστικά για λίγες ημέρες ξεκούρασης, σήμερα συχνά καλύπτει ακτοπλοϊκά εισιτήρια, καύσιμα, τρόφιμα, ενοίκια καταλυμάτων, αλλά και πάγιες ανάγκες του σπιτιού.

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Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν, το επίδομα αδείας χορηγείται σε όλους τους εργαζόμενους που διατηρούν ενεργή εργασιακή σχέση και καταβάλλεται είτε με την έναρξη της άδειας είτε σταδιακά μαζί με τις αποδοχές του αντίστοιχου διαστήματος. Η αύξηση του κατώτατου μισθού στα 920 ευρώ μεικτά από την 1η Απριλίου 2026 επηρεάζει ανοδικά και το επίδομα για όσους αμείβονται με βάση τον κατώτατο μισθό.

Πώς υπολογίζεται

Ο υπολογισμός γίνεται με βάση τις τακτικές αποδοχές του εργαζομένου. Για όσους αμείβονται με μηνιαίο μισθό, το επίδομα αδείας δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του μισθού. Για όσους αμείβονται με ημερομίσθιο, το ανώτατο όριο είναι τα 13 ημερομίσθια, σύμφωνα με το ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ. (ΚΕ.Π.Ε.Α./Γ.Σ.Ε.Ε.)

Παράλληλα, οι ημέρες άδειας παραμένουν συνδεδεμένες με τα χρόνια προϋπηρεσίας. Για πενθήμερη εργασία προβλέπονται από 20 έως 26 ημέρες, ενώ για εξαήμερη από 24 έως 31 ημέρες, ανάλογα με τα έτη εργασίας. Η κανονική άδεια δεν μπορεί να αντικατασταθεί με χρήματα, εκτός αν λυθεί η εργασιακή σχέση.

Τι αλλάζει με τη «σπαστή» άδεια

Μία από τις σημαντικές αλλαγές αφορά τη δυνατότητα κατάτμησης της άδειας. Πλέον μπορεί να χορηγείται σε έως και τέσσερις διαφορετικές περιόδους μέσα στο ίδιο έτος, ύστερα από συμφωνία εργαζομένου και εργοδότη. Ωστόσο, δεν επιτρέπεται η αποσπασματική χρήση μεμονωμένων ημερών: στο πενθήμερο απαιτούνται τουλάχιστον πέντε συνεχόμενες εργάσιμες ημέρες και στο εξαήμερο έξι.

Το κοινωνικό βάρος του επιδόματος

Το επίδομα αδείας αποκτά φέτος ακόμη μεγαλύτερη κοινωνική σημασία, καθώς έρευνα του ΙΕΛΚΑ έδειξε ότι το 50% των Ελλήνων δεν προγραμματίζει διακοπές το καλοκαίρι του 2026. Από όσους θα ταξιδέψουν, το 34% δηλώνει ότι θα κάνει πιο περιορισμένες διακοπές, ενώ μόλις το 14% θα κινηθεί όπως κάθε χρόνο.

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Η ίδια έρευνα δείχνει και τη μεγάλη στροφή στην οικονομία των διακοπών: περισσότεροι επιλέγουν εξοχικά, ενοικιαζόμενα δωμάτια, ηπειρωτικούς προορισμούς και λύσεις με χαμηλότερο κόστος. Το 41% δηλώνει ότι μαγειρεύει συχνά στις διακοπές, ενώ το 70% ψωνίζει συστηματικά από σούπερ μάρκετ ή μίνι μάρκετ, για να περιορίσει τα έξοδα εστίασης.

Με άλλα λόγια, το επίδομα αδείας δεν είναι πια απλώς «τα λεφτά των διακοπών». Για πολλές οικογένειες είναι το ποσό που θα κρίνει αν θα υπάρξουν λίγες ημέρες ξεκούρασης, αν θα πληρωθούν τα εισιτήρια, αν θα γεμίσει το ρεζερβουάρ ή αν θα καλυφθούν υποχρεώσεις που πιέζουν όλο τον χρόνο.

Και αυτό δείχνει κάτι βαθύτερο: ότι η θερινή άδεια παραμένει δικαίωμα, αλλά η πραγματική δυνατότητα των πολιτών να την απολαύσουν γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη.

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