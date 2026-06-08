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Η αντίστροφη μέτρηση για τις καλοκαιρινές διακοπές έχει ήδη ξεκινήσει και πολλοί εργαζόμενοι περιμένουν να δουν το επίδομα αδείας στους λογαριασμούς τους, ώστε να απολαύσουν στιγμές ξεκούρασης μακριά από τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις.

Οι αποδοχές αδείας και το επίδομα αδείας καταβάλλονται προκαταβολικά στους μισθωτούς κατά την έναρξη της άδειάς τους. Το επίδομα αδείας καταβάλλεται μόνο σε εργαζομένους που διατηρούν ενεργή εργασιακή σχέση και δεν αφορά ανέργους που λαμβάνουν τακτικό επίδομα ανεργίας από τη ΔΥΠΑ.

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Πώς υπολογίζεται το επίδομα αδείας

Το ύψος του επιδόματος αδείας καθορίζεται με βάση τις τακτικές αποδοχές του εργαζομένου, με συγκεκριμένα ανώτατα όρια ανάλογα με τον τρόπο αμοιβής.

Για όσους αμείβονται με μηνιαίο μισθό, το επίδομα αντιστοιχεί συνήθως στο 50% του μηνιαίου εισοδήματος και δεν μπορεί να υπερβαίνει τις αποδοχές 15 ημερών. Αντίστοιχα, για εργαζόμενους που πληρώνονται με ημερομίσθιο, το ποσό ισοδυναμεί με 13 ημερομίσθια.

Πώς διαμορφώνεται το επίδομα αδείας μετά την αύξηση του κατώτατου μισθού

Αυξημένο θα εμφανιστεί φέτος το επίδομα αδείας για χιλιάδες εργαζόμενους που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό, βάσει της νέας αναπροσαρμογής που ισχύει από την 1η Απριλίου 2026.

Η άνοδος του κατώτατου μισθού από 880 ευρώ σε 920 ευρώ μικτά επηρεάζει άμεσα και το ποσό του θερινού επιδόματος αδείας, το οποίο πλέον ανέρχεται στα 589,41 ευρώ, αυξημένο σε σχέση με τα 556,05 ευρώ που καταβάλλονταν πέρυσι.

Επίδομα αδείας: Τι ισχύει σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης

Σε περίπτωση που η εργασιακή σχέση τερματιστεί, είτε λόγω παραίτησης είτε από απόλυση, πριν ο εργαζόμενος λάβει την κανονική άδεια που δικαιούται, διατηρεί το δικαίωμα να λάβει τις αντίστοιχες αποδοχές άδειας που θα ελάμβανε αν είχε κάνει χρήση της.

Τι αλλάζει φέτος με τις άδειες

Με βάση το νέο πλαίσιο του αρμόδιου υπουργείου, οι εργαζόμενοι αποκτούν μεγαλύτερη ευελιξία στον προγραμματισμό της ετήσιας άδειάς τους, καθώς μπορούν να τη μοιράζουν σε περισσότερες χρονικές περιόδους μέσα στο ίδιο έτος. Παράλληλα, οι διαδικασίες για τις επιχειρήσεις γίνονται πιο απλές, χωρίς να θίγονται τα δικαιώματα των εργαζομένων.

Έπειτα από συμφωνία εργοδότη και εργαζομένου, καθίσταται πλέον δυνατός ο κατακερματισμός της άδειας μέσα στη χρονιά. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι απαραίτητο να εξαντληθούν όλες οι ημέρες άδειας σε μία ενιαία καλοκαιρινή περίοδο. Για παράδειγμα, ένας εργαζόμενος μπορεί να επιλέξει μία εβδομάδα άδειας τον Αύγουστο και να αξιοποιήσει τις υπόλοιπες ημέρες αργότερα μέσα στο ίδιο έτος.

Ωστόσο, η τμηματική λήψη άδειας υπόκειται σε περιορισμούς. Οι νέες ρυθμίσεις ορίζουν ελάχιστη διάρκεια για κάθε τμήμα άδειας: για όσους εργάζονται με πενθήμερο απαιτούνται τουλάχιστον πέντε συνεχόμενες εργάσιμες ημέρες, ενώ για τους εργαζόμενους με εξαήμερη εργασία το ελάχιστο όριο είναι έξι συνεχόμενες εργάσιμες ημέρες.