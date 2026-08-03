Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Πολιτεία παρέχει επιδότηση προσωρινής στέγασης σε ιδιοκτήτες και χρήστες κύριων κατοικιών που κρίθηκαν ακατάλληλες ή επικίνδυνες προς χρήση μετά από φυσικές καταστροφές.

Η ενίσχυση χορηγείται ως επιδότηση ενοικίου ή συγκατοίκησης, με το ποσό να κυμαίνεται από 300 έως 500 ευρώ μηνιαίως, ανάλογα με τα μέλη του νοικοκυριού.

Δικαιούχοι της επιδότησης είναι όσοι δεν διαθέτουν άλλη κατοικία σε ακτίνα μικρότερη των 25 χιλιομέτρων από το πληγέν ακίνητο και πληρούν τις προϋποθέσεις.

Η διάρκεια της επιδότησης φτάνει έως τα δύο έτη για τους ιδιοκτήτες, ενώ για τους ενοικιαστές περιορίζεται στους έξι μήνες με μορφή συγκατοίκησης.

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών συνοδευόμενη από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα.

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Η Πολιτεία προβλέπει τη χορήγηση επιδότησης προσωρινής στέγασης για όσους έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, όπως οι πυρκαγιές, με στόχο την κάλυψη των άμεσων στεγαστικών τους αναγκών.

Συγκεκριμένα, η επιδότηση αφορά τους χρήστες κύριων κατοικιών που έχουν υποστεί ζημιές εξαιτίας φυσικής καταστροφής. Οι όροι, οι προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης καθορίζονται από την κοινή υπουργική απόφαση με αριθμό πρωτοκόλλου 67959/ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/Α36/30.10.2025 (ΦΕΚ Β΄5926).

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Η ενίσχυση παρέχεται είτε ως επιδότηση ενοικίου, όταν ο δικαιούχος μισθώσει άλλη κατοικία στην ίδια ή σε όμορη Περιφερειακή Ενότητα με την πληγείσα κατοικία, είτε ως επιδότηση συγκατοίκησης, όταν φιλοξενηθεί στην κύρια κατοικία άλλου προσώπου στην ίδια ή σε όμορη Περιφερειακή Ενότητα. Στην περίπτωση της συγκατοίκησης, το ποσό της επιδότησης αντιστοιχεί στο 50% της επιδότησης ενοικίου.

Δικαιούχοι της επιδότησης ενοικίου ή συγκατοίκησης είναι οι ιδιοκτήτες και οι χρήστες κατοικιών που τους έχουν παραχωρηθεί δωρεάν, εφόσον πρόκειται για την κύρια κατοικία τους και αυτή, μετά από αυτοψία κλιμακίων της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΓΔΑΕΦΚ), έχει χαρακτηριστεί προσωρινά ακατάλληλη για χρήση («ΚΙΤΡΙΝΗ») ή επικίνδυνη για χρήση («ΚΟΚΚΙΝΗ»). Επιπλέον, οι δικαιούχοι δεν θα πρέπει να διαθέτουν κενή ή δευτερεύουσα κατοικία σε απόσταση μικρότερη των 25 χιλιομέτρων από την πληγείσα κατοικία.

Βασική προϋπόθεση αποτελεί η πληγείσα κατοικία να αποδεδειγμένα κατοικούνταν πριν από την εκδήλωση της φυσικής καταστροφής και να μην μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί ως κατοικία μετά από αυτή.

Οι πολίτες των οποίων οι κατοικίες θα χαρακτηριστούν «ΚΙΤΡΙΝΕΣ» ή «ΚΟΚΚΙΝΕΣ» μπορούν να προχωρήσουν είτε σε ενοικίαση άλλης κατοικίας είτε σε φιλοξενία. Ως ημερομηνία έναρξης της επιδότησης θεωρείται η ημερομηνία έναρξης της μίσθωσης ή της φιλοξενίας, η οποία μπορεί να είναι ακόμη και η επόμενη ημέρα από την εκδήλωση της φυσικής καταστροφής.

Το ύψος της επιδότησης ενοικίου διαμορφώνεται ανάλογα με τον αριθμό των ατόμων που διέμεναν μόνιμα στην πληγείσα κατοικία. Η ενίσχυση καταβάλλεται ανά τρίμηνο και ανέρχεται σε 300 ευρώ τον μήνα για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, ενώ προσαυξάνεται κατά 50 ευρώ τον μήνα για κάθε επιπλέον συνοικούντα, με ανώτατο όριο τα 500 ευρώ μηνιαίως. Στην περίπτωση της επιδότησης συγκατοίκησης, το καταβαλλόμενο ποσό αντιστοιχεί στο 50% της επιδότησης ενοικίου.

Παράλληλα, για κάθε άτομο με αναπηρία που διέμενε στην πληγείσα κατοικία, ο αριθμός των συνοικούντων προσαυξάνεται κατά ένα άτομο για τον υπολογισμό της επιδότησης, με ανώτατο όριο και πάλι τα 500 ευρώ τον μήνα.

Η επιδότηση χορηγείται για διάστημα έως δύο ετών στους ιδιοκτήτες και στους χρήστες κατοικιών που έχουν παραχωρηθεί δωρεάν. Αντίθετα, για τους ενοικιαστές κατοικιών που υπέστησαν ζημιές, η ενίσχυση παρέχεται για χρονικό διάστημα έως έξι μήνες και αποκλειστικά με τη μορφή επιδότησης συγκατοίκησης.

«Μετά την έκδοση σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης (ΚΥΑ) οι πληγέντες πολίτες απαιτείται να υποβάλλουν αίτηση για χορήγηση επιδότησης προσωρινής στέγασης στην αρμόδια υπηρεσία της ΓΔΑΕΦΚ εντός συγκεκριμένης προθεσμίας που θα καθορίζεται στην εν λόγω ΚΥΑ υποβάλλοντας συνημμένα:

αντίγραφο του Δελτίου Αυτοψίας της Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών

Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ., που εκδόθηκε για την πληγείσα κύρια κατοικία τους, φορολογικά έντυπα Ε1, Ε2, Ε9 και ΕΝΦΙΑ τελευταίου φορολογικού έτους των αιτούντων και των συνοικούντων, απόδειξη εμπρόθεσμης Υποβολής Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας που αφορά στην ενοικιαζόμενη κατοικία, μετά την πυρκαγιά (σε περίπτωση επιδότησης ενοικίου), σχετικές Υπεύθυνες Δηλώσεις (έντυπα επισυνάπτονται στο ΦΕΚ 5926/Β/5.11.2025) σε περίπτωση ατόμων με αναπηρίες, βεβαίωση από Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ), από την οποία να προκύπτει ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%».