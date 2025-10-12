Ο Δακτύλιος επιστρέφει πάλι από αύριο Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 2025 στο κέντρο της Αθήνας και μαζί του φέρνει περιορισμούς κυκλοφορίας σε οχήματα, καθώς το μέτρο επανέρχεται σε πλήρη ισχύ.

Οι περιορισμοί ισχύουν από Δευτέρα έως Πέμπτη, μεταξύ 07:00 και 20:00, καθώς και την Παρασκευή από τις 07:00 έως τις 15:00. Δεν εφαρμόζεται το Σαββατοκύριακο, τις επίσημες αργίες, καθώς και τις ημέρες απεργίας των μέσων μαζικής μεταφοράς.

Advertisement

Advertisement

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Υπουργείο Μεταφορών, ο Δακτύλιος έχει ως στόχο τη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, που αναμένεται να αυξηθούν με την επιστροφή των πολιτών από τις διακοπές.

Δακτύλιος στο κέντρο της Αθήνας



Ο μικρός δακτύλιος περιλαμβάνει τον πυρήνα του κέντρου, οριοθετημένο από τις παρακάτω λεωφόρους και οδούς: Λ. Αλεξάνδρας, Ζαχάρωφ, Λ. Μεσογείων, Φειδιππίδου, Μιχαλακοπούλου, Σπ. Μερκούρη, Βρυάξιδος, Υμηττού, Ηλ. Ηλιού, Αμβρ. Φραντζή, Λ. Ανδρ. Συγγρού, Χαμοστέρνας, Πειραιώς, Ιερά Οδός, Λ. Κωνσταντινουπόλεως, Αχιλλέως, Πλ. Καραϊσκάκη, Καρόλου, Μάρνη και 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων).

Στις οριακές λεωφόρους του μικρού Δακτυλίου, τα περιοριστικά μέτρα δεν ισχύουν.

Ειδικότερα, τα μονά κυκλοφορούν τις ημέρες που απαγορεύονται τα ζυγά και αντίστροφα. Το μέτρο αφορά τόσο στα επιβατικά Ι.Χ. όσο και στα φορτηγά ιδιωτικής χρήσης με μέγιστο βάρος έως 2,2 τόνους.

Τα οχήματα που εξαιρούνται



Εκτός περιορισμών τίθενται τα ηλεκτρικά και υβριδικά οχήματα, καθώς και όσα κινούνται με φυσικό αέριο ή υγραέριο, τα EURO 6 αυτοκίνητα με εκπομπές CO₂ κάτω από 120g/km (για ταξινομήσεις έως 31 Δεκεμβρίου 2020), καθώς και τα EURO 6 με εκπομπές CO₂ κάτω από 145g/km (για ταξινομήσεις από 1η Ιανουαρίου 2021 και μετά βάσει WLTP).

Οι ιδιοκτήτες αυτών των οχημάτων έχουν τη δυνατότητα να εκτυπώσουν ειδικό σήμα κυκλοφορίας μέσω της πλατφόρμας gov.gr, είτε σε έντυπη είτε σε ψηφιακή μορφή.

Τι ισχύει για μόνιμους κατοίκους



Οι μόνιμοι κάτοικοι εντός των ορίων του Δακτυλίου διαθέτουν ειδική κάρτα εισόδου–εξόδου, που εκδίδεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Οι κάρτες αυτές επιτρέπουν τη διέλευση στις ζώνες όπου κατοικούν, χωρίς να υπόκεινται στο σύστημα μονών–ζυγών.