Για τον τραυματισμό 29χρονου αλλοδαπού, υπηκόου Αιγύπτου, μέλους πληρώματος φορτηγού πλοίου με σημαία Κύπρου, το οποίο βρισκόταν στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Περάματος για εργασίες επισκευής, ενημερώθηκε το Λιμενικό Τμήμα Περάματος του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, τις μεσημβρινές ώρες της Τετάρτης, 24 Σεπτεμβρίου.

Κατά τη διάρκεια προετοιμασίας για απάντληση υδάτων με τη χρήση ηλεκτρικής φορητής αντλίας, ο εργαζόμενος υπέστη ηλεκτροπληξία τη στιγμή που παραλάμβανε τον εξοπλισμό, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του. Ο 29χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΟΛΠ σε ιδιωτικό νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Για το περιστατικό συνελήφθησαν, στο πλαίσιο της προανάκρισης από τη Λιμενική Αρχή Περάματος, ο 68χρονος αλλοδαπός πλοίαρχος (υπήκοος Κροατίας), ο 68χρονος ημεδαπός ναύκληρος και ο 37χρονος αλλοδαπός ηλεκτρολόγος (υπήκοος Αλβανίας) του πλοίου, για παράβαση των άρθρων 314 παρ. 2 και 28 του Ποινικού Κώδικα («Σωματική βλάβη από αμέλεια παρ’ υπόχρεου»). Μετά τις απολογίες τους, οι τρεις συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι.