Η Εθνική Ομάδα έκανε το βράδυ της Κυριακής (7/9) το χρέος της κόντρα στο Ισραήλ, προκρίθηκε στους «8» του Eurobasket και είχε σε μεγάλη μέρα τον Γιάννη Αντετοκούνμπο αλλά και τον Αλέξανδρο Σαμοντούροφ.

Ο νεαρός, γεννηθέντας το 2005, φόργουορντ του Παναθηναϊκού, ήταν ο παίκτης – «αποκάλυψη» της χθεσινής αναμέτρησης, ο «κρυφός άσος στο μανίκι» του Βασίλη Σπανούλη και η καλύτερη απάντηση της Εθνικής Ομάδας, όταν το Ισραήλ πλησίασε επικίνδυνα.

Ο νεαρός φόργουορντ φρόντιζε να βάζει σωστά το κορμί του απέναντι στους Ισραηλινούς, ήταν κυρίαρχος στα αμυντικά ριμπάουντ, ενώ επιθετικά, όποτε χρειάστηκε σκόραρε, τόσο έξω από τα 6,75, όσο και μέσα από τη ρακέτα, με αποκορύφωμα το φόλοου – παρολίγον κάρφωμα – πάνω από τον Ντένι Αβντίγια, τον άσο των Πόρτλαντ Μπλέιζερς.

Η ιστορία του Σαμοντούροφ από τον Πανερυθραϊκό

Τη σεζόν 2023-2024, ο Σαμοντούροφ αγωνίστηκε με διπλό δελτίο στην Elite League και τον Πανερυθραϊκό, ως δανεικός από τον Παναθηναϊκό.

Ο 18χρονος τότε αθλητής τα πήγε περίφημα, ήταν ένας από τους καλύτερους ριμπάουντερ της ομάδας της Νέας Ερυθραίας, ενώ επιθετικά δεν ήταν λίγες οι φορές που πρόσφερε πλούσιο θέαμα με τα καρφώματά του στον αιφνιδιασμό.

Εδώ και αρκετό καιρό, παρατηρώντας την εξέλιξη αυτού του παιδιού, το πρώτο πράγμα που μου έρχεται στο μυαλό είναι η εικόνα του Σαμοντούροφ να αποχωρεί από το «Στέλιος Καλαϊτζής» στη Νέα Ερυθραία με τα πόδια, συνοδευόμενος από την μητέρα του.

Ο Έλληνας φόργουορντ τότε ήταν μόλις 18 χρονών – ένα μεγάλο prospect για το ελληνικό μπάσκετ, αλλά ταυτόχρονα ένα άσημο παιδί που προσπαθούσε να κάνει τα πρώτα του μπασκετικά βήματα και να ξεχωρίσει.

Περίπου 1,5 χρόνο αργότερα, ο Σαμοντούροφ βρίσκεται στη Ρίγα και έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη του ομοσπονδιακού μας προπονητή. Ο Έλληνας φόργουορντ δεν είναι πλέον ένα παιδί, αλλά ένας σημαντικός παίκτης στην Εθνική Ανδρών, που θέλει και αυτός με τον τρόπο του να βοηθήσει για να επιστρέψει η Ελλάδα στις θέσεις των μεταλλίων.

Για να γίνει αυτό, η Ελλάδα καλείται να ξεπεράσει το εμπόδιο της αποδυναμωμένης Λιθουανίας, η οποία θα αγωνιστεί στα προημιτελικά χωρίς τον τραυματία Γιοκουμπάιτις, ενώ εκτός είναι και ο μεγάλος αστέρας της ομάδας, ο Σαμπόνις.

Βέβαια, πρόκειται για ένα τεράστιο παιχνίδι και για εκείνους, όχι μόνο για εμάς. Οι Λιθουανοί αναμένεται να γεμίσουν το γήπεδο στη Ρίγα, η οποία απέχει κάτι λιγότερο από 4 ώρες οδικώς από το Βίλνιους. Ωστόσο, εάν η Εθνική και ο Γιάννης συνεχίσουν στους ίδιους ρυθμούς με Ισραήλ και Ισπανία, το βράδυ της Τρίτης (9/9) θα μιλάμε για μια ιστορική «γαλανόλευκη» πρόκριση στους «4» της διοργάνωσης.

