Γιάννης Αντετοκούνμπο - Στιγμιότυπο από την αναμέτρηση της Εθνικής Ομάδας με την Ιταλία

Η Εθνική Ομάδα είναι έτοιμη να διπλασιάσει τις νίκες της στο φετινό Eurobasket, στο παιχνίδι κόντρα στην Κύπρο, που θα διεξαχθεί το απόγευμα (30/8, 18:15) στη Λεμεσό.

Όπως γνωστοποίησε η ομοσπονδία της Κύπρου, μέσα από επίσημη ανακοίνωση, το κλειστό «Σπύρος Κυπριανού» αναμένεται να είναι γεμάτο, καθώς όλα τα διαθέσιμα εισιτήρια έχουν πλέον εξαντληθεί.

Advertisement

Advertisement



«Λίγες ώρες πριν από το πρώτο επίσημο παιχνίδι ανάμεσα στην Εθνική Κύπρου και την Εθνική Ελλάδας, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του γ’ ομίλου του FIBA EuroBasket 2025, η Οργανωτική Επιτροπή ανακοινώνει ότι όλα τα εισιτήρια έχουν εξαντληθεί», αναφέρεται στην ανακοίνωση της κυπριακής ομοσπονδίας.

Ιστορική αναμέτρηση Ελλάδας και Κύπρου

Η σημερινή μέρα θα είναι ξεχωριστή και για έναν ακόμα λόγο. Για πρώτη φορά στην ιστορία των διοργανώσεων της FIBA, ο εθνικός ύμνος, ο «Ύμνος προς την Ελευθερίαν», του Διονύσιου Σολωμού θα παιχθεί μία φορά.

Μάλιστα, η ανάκρουση θα γίνει σε ζωντανή εκτέλεση, με τη φωνή του Κύπριου τραγουδιστή Σταύρου Κωνσταντίνου

Αυτή θα είναι η μόλις δεύτερη συνάντηση της Εθνικής Ομάδας με αυτήν της Κύπρου. Η τελευταία φορά ήταν πριν από 15 χρόνια και πιο συγκεκριμένα στις 4 Αυγούστου 2010, όταν η Ελλάδα άρχιζε τα φιλικά προετοιμασίας, ενόψει του Μουντομπάσκετ της Τουρκίας.

Σε εκείνη την αναμέτρηση είχε αγωνιστεί ο νυν ομοσπονδιακός τεχνικός της Ελλάδας, Βασίλης Σπανούλης, ο νυν team manager, Νίκος Ζήσης, καθώς και ο αρχηγός, Κώστας Παπανικολάου, ο οποίος ήταν μόλις 20 χρονών και έκανε τα πρώτα του βήματα με την Εθνική Ομάδα.

Υπενθυμίζεται ότι στην 1η αγωνιστική του Eurobasket, η Ελλάδα επικράτησε της Ιταλίας με 75-66, έχοντας ως απόλυτο πρωταγωνιστή τον Γιάννη Αντετοκούνμπο με 31 πόντους, 7 ριμπάουντ και 2 ασίστ. Η Κύπρος ηττήθηκε από την Βοσνία με 64-91.