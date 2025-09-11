Στιγμιότυπο από τον αγώνα της Εθνικής Ομάδας με την Ισπανία την τελευταία αγωνιστική των ομίλων

Ο Βασίλης Σπανούλης μίλησε ανοιχτά τις προηγούμενες μέρες για τα φάουλ που γίνονται στον Γιάννη Αντετοκούνμπο αλλά δεν καταλογίζονται από του διαιτητές στο Eurobasket. Ο Εργκίν Αταμάν από την άλλη μεριά δήλωσε ότι ο Έλληνας προπονητής είναι πολύ έξυπνος, αφήνοντας να εννοηθεί ότι πέτυχε τον σκοπό του στο παιχνίδι με την Λιθουανία, όπου ο Γιάννης σούταρε 16 βολές.

Αν μιλούσαμε με στρατιωτικούς όρους, αυτό που συμβαίνει τις τελευταίες μέρες ανάμεσα σε Σπανούλη και Αταμάν, είναι οι λεγόμενες ψυχολογικές επιχειρήσεις πολέμου. Πρόκειται για συντονισμένες προσπάθειες που στόχο έχουν να επηρεαστούν οι σκέψεις, τα συναισθήματα και η συμπεριφορά των αντιπάλων.

Ο ημιτελικός της Παρασκευής (12/9) ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία είναι ο πιο κρίσιμος αγώνας των τελευταίων 15 ετών για τις δύο χώρες, καθώς η τελευταία διάκριση της Εθνικής Ομάδας ήταν το «χάλκινο» του 2009, ενώ για την γειτονική μας χώρα, το ασημένιο στο Μουντομπάσκετ του 2010.

Για αυτόν ακριβώς τον λόγο, Σπανούλης και Αταμάν έχουν αρχίσει τα mind games πριν καν ξεκινήσει το παιχνίδι. Ο Τούρκος προπονητής του Παναθηναϊκού, ο οποίος παρακολούθησε την «μάχη» της Εθνικής Ομάδας κόντρα στην Λιθουανία στους «8» του Ευρωμπάσκετ, μετά το τέλος του παιχνιδιού δεν παρέλειψε να αναφερθεί στην διαιτησία.

Αιχμές Αταμάν για επιθετικά φάουλ από Αντετοκούνμπο

Ο Τούρκος προπονητής, άφησε να εννοηθεί ότι ο Γιάννης παίρνει λανθασμένα σφυρίγματα από τους διαιτητές και τόνισε πως στον αγώνα της Ελλάδας με την Λιθουανία, ο Αντετοκούνμπο προέβη σε πολλά επιθετικά φάουλ που δεν δόθηκαν. Σύμφωνα με τον Αταμάν, οι «έξυπνες» δηλώσεις του Σπανούλη στην Κύπρο είχαν συγκεκριμένο σκοπό, καθώς ο Γιάννης εκτέλεσε 16 βολές κόντρα στους Λιθουανούς.

Εργκίν Αταμάν

«Θέλω να πω ότι ο Σπανούλης δεν είναι μόνο καλός προπονητής τεχνικά, αλλά πνευματικά είναι πολύ έξυπνος. Στο παρελθόν έχουμε μιλήσει πολύ. Νομίζω ότι έμαθε πνευματική στρατηγική από εμάς. Στην Κύπρο στους ομίλους είπε ότι ο Γιάννης σουτάρει λίγες βολές, αν τον συγκρίνουμε με τον Ντόντσιτς, τον Σενγκούν και τον Γιόκιτς και είδα ότι χθες κόντρα στη Λιθουανία σούταρε 16 βολές. Έξυπνη κίνηση», δήλωσε ο προπονητής της Εθνικής Τουρκίας.

Η απάντηση του Σπανούλη

«Το κάνει αυτό πολλά χρόνια, να προσπαθεί να επηρεάσει το μυαλό των ανθρώπων», η άμεση απάντηση του Έλληνα προπονητή στις δηλώσεις του Αταμάν. Όπως περιέγραψε ο Σπανούλης στους Έλληνες δημοσιογράφους που βρίσκονται στη Ρίγα, «εντάξει το περιμέναμε να το πει. Ο Αταμάν είναι ένας πολύ καλός προπονητής, Δεν πιστεύω ότι επηρεάζεται κανενός το μυαλό. Εγώ δεν το είπα για να επηρεαστεί κανείς, το είπα γιατί έβλεπα την πραγματικότητα.

Βασίλης Σπανούλης

Αν δούμε ξανά τα παιχνίδια, θα δούμε πόσα φάουλ δεν παίρνει ο Γιάννης, πόσα φάουλ είναι αντιαθλητικά και πόσα επιθετικά έχει κάνει. Γιατί δε νομίζω να έχει κάνει πολλά σε αυτό το τουρνουά που δεν τα έχουν σφυρίξει. Όσα έχει κάνει του τα έχουν σφυρίξει και πολλά που δεν ήταν. Είδαμε με την Ισπανία που ήταν μέσα στο ημικύκλιο που ήταν πάρα πολύ κρίσιμο. Του σφυρίζουν παραπάνω από τα επιθετικά που πρέπει και δεν του δίνουν αυτά που πρέπει με τον τρόπο που αγωνίζεται. Είναι ο πιο επιθετικός παίκτης, πάει στο καλάθι και τον τραβάνε δύο και τρεις παίκτες», η δήλωση – απάντηση του Έλληνα προπονητή στον Αταμάν.