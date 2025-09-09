Η Εθνική Ομάδα ρίχνεται στη «μάχη» των προημιτελικών απόψε (9/9, 21:00) κόντρα στην Λιθουανία και όλα τα βλέμματα θα είναι στραμμένα στη Ρίγα.

Η ελληνική αποστολή θα έχει να αντιμετωπίσει «εχθρική» ατμόσφαιρα στην πρωτεύουσα της Λετονίας, η οποία απέχει κάτι λιγότερο από 4 ώρες οδικώς από το Βίλνιους, με τους Λιθουανούς να συρρέουν μαζικά, προκειμένου να σταθούν στο πλευρό της ομάδας τους.

Η Ελλάδα μετά τη νίκη της επί της Ισπανίας στην τελευταία αγωνιστική του Group C, προκρίθηκε ως πρώτη και αντιμετώπισε στην φάση των «16» το Ισραήλ. Εκεί, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής, έκανε νταμπλ νταμπλ με 37 πόντους και 10 ριμπάουντ και οδήγησε την Εθνική Ομάδα στη νίκη – πρόκριση με 84-79.

Πολύτιμη ήταν μεταξύ άλλων η συνεισφορά του Αλέξανδρου Σαμοντούροφ, ο οποίος αποτέλεσε τον «κρυφό άσο στο μανίκι» του Βασίλη Σπανούλη και ήταν η καλύτερη απάντηση της Εθνικής Ομάδας, όταν το Ισραήλ πλησίασε επικίνδυνα.

Ο ξεκούραστος Βαλανσιούνας και το σημαντικό πλήγμα με Γιοκουμπάιτις

Με απόλυτο σταρ τον Γιόνας Βαλανσιούνας – ο οποίος συνδέθηκε μεταγραφικά με τον Παναθηναϊκό το καλοκαίρι – αλλά και με ένα σημαντικό πλήγμα, αυτό του Ρόκας Γιοκουμπάιτις, οι Λιθουανοί θέλουν να πάρουν «εκδίκηση» για τον αποκλεισμό τους το 2017 από την Εθνική Ομάδα και να «πετάξουν» εκτός τουρνουά την επίσημη αγαπημένη.

Ο σέντερ των Ντένβερ Νάγκετς φιλοδοξεί να πρωταγωνιστήσει στην σημερινή αναμέτρηση, με τον προπονητή του Ρίμας Κουρτινάιτις να τον ξεκουράζει στην φάση των «16» κόντρα στην Λετονία, καθώς έπαιξε κάτι λιγότερο από 10 λεπτά. Τόσο κόντρα στη Μεγάλη Βρετανία, όσο και κόντρα στη Σουηδία, ο Βαλανσιούνας ήταν ο κορυφαίος της Λιθουανίας, αγγίζοντας το νταμπλ νταμπλ (18 πόντοι, 9 ριμπάουντ).

Μήτογλου, Γιάννης και Κώστας Αντετοκούνμπο θα έχουν δύσκολη δουλειά στο ζωγραφιστό, καθώς στη θέση «5», εκτός του Βαλανσιούνας αγωνίζεται και ο νεοαποκτηθείς από την Ζαλγκίρις Αζουόλας Τουμπέλις. Ο 23χρονος σέντερ πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση με τη Λετονία, σημειώνοντας 18 πόντους, ενώ μάζεψε και 12 ριμπάουντ.

Εξαιρετικός ήταν και ο Άρνας Βελίτσκα, με τον 26χρονο Λιθουανό γκαρντ να δίνει μια μοναδική παράσταση με 21 πόντους, 12 ασίστ και 5 ριμπάουντ κόντρα στους Λετονούς. Ο Βελίτσκα θα χρειαστεί σίγουρα μεγάλη προσοχή από την ελληνική άμυνα.

Παρόλα αυτά, ο Βελίτσκα δεν έχει την ποιότητα του Γιοκουμπάιτις και μένει να φανεί εάν ο σοβαρός τραυματισμός στο γόνατο στο ματς με την Φινλανδία και η απουσία του από το υπόλοιπο της διοργάνωσης θα «στοιχίσει» στο σύνολο του Κουρτινάιτις με έναν αποκλεισμό στη φάση των «8».