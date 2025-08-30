Η Γερμανία έκανε το 3/3 στο Eurobasket 2025, επικρατώντας με 107-88 της Λιθουανίας, με πρωταγωνιστή τον Ντένις Σρέντερ, ο οποίος σημείωσε 26 πόντους και μοίρασε 6 ασίστ.

Παρόλα αυτά, μετά το τέλος του παιχνιδιού, ο Σρέντερ ανέφερε πως στο ημίχρονο, δέχθηκε ρατσιστική επίθεση από Λιθουανούς οπαδούς, οι οποίοι μιμήθηκαν ήχους από μαϊμούδες.

Advertisement

Advertisement

«Οι Λιθουανοί, οι οπαδοί, ταξιδεύουν πάντα με την ομάδα. Αλλά δυστυχώς, στο ημίχρονο, έκαναν φωνές μαϊμούδων.

Και αυτό είναι κάτι που πραγματικά δεν μπορώ να δεχτώ. Ο ρατσισμός σε αυτόν τον κόσμο δεν ανήκει εδώ. Παρ’ όλα αυτά, ήταν ένα καλό παιχνίδι. Νομίζω ότι υπήρχαν κάποιοι οπαδοί που έπρεπε να φύγουν από τις κερκίδες λόγω ασφαλείας.

Αυτό απλά δεν ανήκει σε αυτό το άθλημα, ούτε στο ποδόσφαιρο. Με τον Βινίσιους Τζούνιορ το έχω δει να συμβαίνει συνέχεια. Αλλά για μένα, σήμερα ήταν η πρώτη φορά που το βίωσα με τους Λιθουανούς και είναι λυπηρό», τόνισε ο Γερμανός άσος, μετά το λήξη της αναμέτρησης με τη Λιθουανία.