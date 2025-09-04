Η Εθνική Ομάδα θα δώσει «μάχη» το βράδυ της Πέμπτης (4/9, 21:30) στον μεγάλο αγώνα κόντρα στην Ισπανία, ο οποίος θα κρίνει την τελική κατάταξη στον τρίτο όμιλο του Eurobasket.

Ο Βασίλης Σπανούλης θα έχει στην διάθεσή του τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη, οι οποίοι απουσίασαν από το παιχνίδι της Τρίτης με την Βοσνία, όπου η Εθνική γνώρισε την ήττα, σε ένα παιχνίδι το οποίο θα σχολιάζεται για αρκετό καιρό, κυρίως λόγω διαιτησίας.

Τα σενάρια για την τελική κατάταξη

Σε περίπτωση επικράτησης, η Εθνική Ομάδα καταλαμβάνει αυτόματα την πρώτη θέση στον όμιλο και η κατάσταση απλοποιείται σημαντικά. Σε αντίθετη περίπτωση τα πράγματα περιπλέκονται και εκεί σημαντικό ρόλο θα παίξουν οι διαφορές.

Το χειρότερο σενάριο φέρνει την Ελλάδα στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας. Για να συμβεί αυτό θα χρειαστεί να υπάρξει ένας συνδυασμός αποτελεσμάτων. Ειδικότερα, θα πρέπει να υπάρξει ήττα της Ελλάδας από την Ισπανία και η Βοσνία να επικρατήσει της Γεωργίας. Σε αυτήν την περίπτωση η Εθνική Ομάδα τερματίζει αυτόματα στην τέταρτη θέση.

Στα υπόλοιπα σενάρια, εφόσον η Ελλάδα ηττηθεί από την Ισπανία με διαφορά έως 27 πόντους, η Ιταλία νικήσει την Κύπρο και η Γεωργία την Βοσνία, τότε θα βρεθεί στην δεύτερη θέση. Στην τρίτη θέση θα τερματίσει εφόσον ηττηθεί με 28 πόντους και πάνω, η Ιταλία κερδίσει την Κύπρο, αλλά και η Γεωργία την Βοσνία.

Το μονοπάτι της Εθνικής Ομάδας στα knock out

Ήδη, μετά και από τα χθεσινά αποτελέσματα, προέκυψαν τα πρώτα ζευγάρια της φάσης των «16». Η Λιθουανία θα αντιμετωπίσει τη Λετονία, η Γερμανία την Πορτογαλία, η Τουρκία την Σουηδία και η Σερβία την Φινλανδία.

Η Εθνική Ομάδα εφόσον κερδίσει την Ισπανία, θα αντιμετωπίσει τον τέταρτο του Group D στο Κατόβιτσε της Πολωνίας, που θα κριθεί ανάμεσα σε Γαλλία, Ισραήλ, Πολωνία και Σλοβενία. Εάν η Ελλάδα προκριθεί στα προημιτελικά, θα κληθεί να αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Λιθουανία – Λετονία.

Στις άλλες περιπτώσεις, εάν η Εθνική τερματίσει δεύτερη στον όμιλό της, θα παίξει στους «8» με την Γερμανία ή την Πορτογαλία, ενώ αν έρθει τρίτη με τον νικητή του Τουρκία – Σουηδία. Σε ενδεχόμενο τέταρτης θέσης, η Ελλάδα θα αγωνιστεί στους «8» με τον νικητή του ζευγαριού Σερβία – Φινλανδία.