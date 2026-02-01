Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τους ελληνικούς ημιτελικούς της Eurovision 2026 και ο Akylas, ένα από τα μεγάλα φαβορί σύμφωνα με τις στοιχηματικές, έδωσε τις πρώτες ενδείξεις για όσα ετοιμάζει επί σκηνής. Ο τραγουδιστής μίλησε στην ΕΡΤ, κρατώντας ωστόσο το μεγαλύτερο μέρος της εμφάνισής του ως έκπληξη.

Όπως ανέφερε, η σκηνική παρουσία που ετοιμάζει μαζί με την ομάδα του θα είναι αποτέλεσμα συλλογικής δουλειάς και δημιουργικής χημείας. «Έχουμε φτιάξει κάτι πολύ όμορφο με τους φίλους μου. Τα visuals, τα ρούχα και το styling με τον Φίλιππο Μίσσα δένουν ιδανικά. Είναι πραγματικά μια dream team», είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας πόσο σημαντικό είναι για εκείνον το καλό κλίμα και η ουσιαστική σύνδεση μεταξύ των συνεργατών.

Ο Akylas αποκάλυψε πως η εμφάνισή του δεν θα περιορίζεται μόνο στο τραγούδι. Θα περιλαμβάνει χορό, έντονα θεατρικά στοιχεία και μια αφήγηση που αντικατοπτρίζει την προσωπικότητά του. «Δεν θα είναι απλά μια παρουσία στη σκηνή, θα είναι κάτι πιο βιωματικό», σημείωσε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη μουσική γέφυρα του τραγουδιού, την οποία χαρακτήρισε προσωπική του έμπνευση. Εκεί, όπως είπε, ο ρυθμός αλλάζει και ο χαρακτήρας του κομματιού «ξεγυμνώνεται» συναισθηματικά. Πρόκειται για μια στιγμή που εκφράζει ανάγκες και βιώματα της παιδικής του ηλικίας, στοιχεία βαθιά προσωπικά που ήθελε να αποτυπωθούν στη σκηνή.

Με αυτές τις δηλώσεις, ο Akylas ανεβάζει τον πήχη των προσδοκιών και αφήνει να εννοηθεί πως η συμμετοχή του στον ελληνικό ημιτελικό θα αποτελέσει μία από τις πιο πολυσυζητημένες εμφανίσεις.