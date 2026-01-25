Την αγάπη και την ευγνωμοσύνη της προς την Ελλάδα εξέφρασε η Rosanna Mailan, μία από τους 28 φιναλίστ του ελληνικού τελικού της Eurovision, μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;» με αφορμή την πρόκρισή της στον διαγωνισμό. Αν και γεννημένη στην Αβάνα της Κούβας, η ίδια δηλώνει πως η Ελλάδα είναι η χώρα στην οποία ωρίμασε και έγινε αυτό που είναι σήμερα, τόσο ως άνθρωπος όσο και ως καλλιτέχνις.

Η Rosanna αποκάλυψε ότι τα πρώτα της βήματα στη μουσική έγιναν στην Κούβα, όπου σπούδασε πιάνο και κιθάρα. «Μόλις πήρα το πτυχίο μου, ήρθα στην Ελλάδα. Παρόλο που γεννήθηκα στην Κούβα, νιώθω την Ελλάδα πατρίδα μου. Εδώ μεγάλωσα, ωρίμασα και διαμορφώθηκα», ανέφερε, τονίζοντας ότι αισθάνεται βαθιά ευγνωμοσύνη για τις ευκαιρίες που της προσφέρθηκαν.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στα σχόλια που δέχεται στα social media για τον ισπανικό στίχο του τραγουδιού της «Alma». Όπως εξήγησε, η επιλογή της γλώσσας δεν είναι τυχαία, καθώς η λέξη «alma» σημαίνει «ψυχή» και αποτελεί τον πυρήνα του τραγουδιού. «Ό,τι λέω στα ισπανικά, το λέω και στα ελληνικά. Θέλω ο κόσμος να καταλαβαίνει το μήνυμα και να νιώθει τη δύναμή του», σημείωσε, προσθέτοντας ότι το τραγούδι μιλά για αξίες, αφύπνιση και εσωτερική δύναμη.

Αναφερόμενη στη στιγμή που ενημερώθηκε για την πρόκρισή της, αποκάλυψε ότι αιφνιδιάστηκε. «Ήμουν σε διακοπές και όταν μου είπαν ότι θέλουν να με δουν στη Eurovision, απόρησα. Νόμιζα ότι λόγω εθνικότητας δεν θα μπορούσα να συμμετάσχω», είπε, εξηγώντας πως τελικά έμαθε ότι αρκεί η γνώση της ελληνικής γλώσσας και η μόνιμη διαμονή στη χώρα.

Η Rosanna Mailan δηλώνει έτοιμη να διεκδικήσει το όνειρό της, εκπροσωπώντας μια Ελλάδα που, όπως λέει, δεν την έκανε απλώς δεκτή, αλλά τη διαμόρφωσε.