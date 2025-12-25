Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της έκρηξης που σημειώθηκε τα ξημερώματα των Χριστουγέννων κοντά σε υποκατάστημα τράπεζας, στην περιοχή του Ευόσμου στη Θεσσαλονίκη, έρχεται στο «φως» της δημοσιότητας.

Στο οπτικό υλικό που κατέγραψε κάμερα ασφαλείας αποτυπώνεται η στιγμή που ο εκρηκτικός μηχανισμός, ο οποίος είχε τοποθετηθεί στη συμβολή των οδών Καραολή και Δημητρίου με Σαλαμίνος, εξερράγη, με αποτέλεσμα να προκληθούν σοβαρές φθορές στο υποκατάστημα της τράπεζας, σε προσόψεις πολυκατοικιών αλλά και σε επτά σταθμευμένα αυτοκίνητα.

