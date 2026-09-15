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Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε 31χρονη από δύσβατο σημείο κοντά στην περιοχή Επισκοπή του δήμου Κύμης – Αλιβερίου στην Εύβοια. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, πρόκειται για γυναίκα, πολωνικής καταγωγής, η οποία εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της σε ορειβατικό πεδίο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ενημέρωση από την Πυροσβεστική,το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα, περίπου στις 18:15. Μετά την κλήση στο 112 και τον άμεσο γεωεντοπισμό της κινητοποιήθηκαν 5 πυροσβέστες με 2 οχήματα από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Κύμης. Σύμφωνα με ενημέρωση από το ΠΣ, οι πυροσβεστικές δυνάμεις αφού προσέγγισαν την 31χρονη, την μετέφεραν με φορείο και στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

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Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε σήμερα πριν από λίγη ώρα.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ