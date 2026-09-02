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Μια ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε στην Εύβοια, καθώς μια 29χρονη γυναίκα, η οποία κυοφορούσε δίδυμα στον 7ο μήνα, γέννησε πρόωρα τα δύο μωρά της, τα οποία, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν κατάφεραν να κρατηθούν στη ζωή.

Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης 2 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες του eviareporter, η 29χρονη, που κατοικεί σε περιοχή του Δήμου Ερέτριας, παρουσίασε επιπλοκή κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, με αποτέλεσμα να γεννήσει πρόωρα τα δύο βρέφη μέσα στο σπίτι της.

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Η μητέρα και τα νεογνά μεταφέρθηκαν με ίδια μέσα στο Νοσοκομείο Χαλκίδας, λίγο πριν τις 11 το βράδυ. Τα δύο μωρά έφτασαν στο νοσοκομείο χωρίς τις αισθήσεις τους, με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να τα κρατήσει στη ζωή.

Ωστόσο, παρά τη μάχη που έδωσαν οι γιατροί, διαπιστώθηκε τελικά ο θάνατος και των δύο νεογνών.

Η 29χρονη μητέρα εξακολουθεί να νοσηλεύεται και να βρίσκεται υπό ιατρική παρακολούθηση, ενώ, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει ανησυχία.

Την ίδια ώρα, οι Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία. Την υπόθεση έχει αναλάβει το αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα, το οποίο διενεργεί προανάκριση.