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Γλίτωσε από τον θάνατο νεαρός οδηγός στην Εύβοια που έπεσε σε γκρεμό 15 μέτρων, ύστερα από εκτροπή του οχήματός του στον παραλιακό δρόμο της Γλύφας προς τη Χαλκίδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του eviaonline, το αυτοκίνητο το πρωί της Τετάρτης που οδηγούσε ο 22χρονος εξετράπη της πορείας του κάτω από άγνωστες συνθήκες. Το ατύχημα που συνέβη στις 7 το πρωί, με αποτέλεσμα το όχημα να βγει εκτός δρόμου και να καταλήξει στο χείλος του γκρεμού.

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Ο νεαρός οδηγός, άνοιξε την πόρτα του οχήματος και στην προσπάθειά του να βγει και έπεσε από ύψος 15 μέτρων.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Χαλκίδας. Πέντε πυροσβέστες κατάφεραν να τον ανεβάσουν στον δρόμο με φορείο, παρά τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Ο 22χρονος διατηρούσε τις αισθήσεις του και έφερε εξωτερικά τραύματα στο κεφάλι.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που βρισκόταν στο σημείο τον μετέφερε άμεσα στο Νοσοκομείο Χαλκίδας για να διαπιστωθεί η κατάσταση της υγείας του. Παράλληλα, στην περιοχή βρέθηκαν και αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες διερευνούν τις συνθήκες του τροχαίου.