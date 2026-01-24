Δημόσια έκκληση προς την κόρη της Λόρα Λομτέφ, απευθύνει η μητέρα της 16χρονης που έχει εξαφανιστεί από τις 8 Ιανουαρίου.

«Σε αγαπάμε πάρα πολύ. Ό,τι κι αν έχει συμβεί, μπορούμε να το λύσουμε μαζί. Δώσε μας ένα σημάδι… μόνο αυτό», είπε η μητέρα μιλώντας στην εκπομπή «Φως στο Τούνελ».

«Αγωνιούμε για τη Λόρα μας κάθε λεπτό. Το μόνο που ζητάμε είναι ένα σημάδι ότι είναι καλά, ότι είναι ζωντανή», λέει εμφανώς συγκινημένη.

Αναφερόμενη δε στις φήμες περί καταπίεσης, σχολίασε: «Όλα όσα ακούγονται δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Δεν της έκανα ποτέ έλεγχο. Δεν υπήρχε βία. Θέλουμε μόνο να ξέρουμε ότι είναι καλά».

Και ο δικηγόρος της οικογένειας, Τηλέμαχος Μπενετάτος, διαψεύδει κατηγορηματικά σενάρια κακοποίησης και εντάσεων στο σπίτι, τονίζοντας ότι πρόκειται για μια δεμένη οικογένεια ενώ εκτιμά πως στην υπόθεση εμπλέκεται και άλλο πρόσωπο: «Ένα ανήλικο παιδί βρέθηκε μόνο του στην Αθήνα, σε μια πόλη που δεν είχε ξαναπάει ποτέ. Κάποιος τη βοηθά».

Στο μεταξύ, οι έρευνες των αρχών δεν αποδώσει καρπούς ενω ανανεώθηκε το Amber Alert για την εξαφάνισή της.

Η Λόρα έφυγε από το σπίτι της στο Ριο στις 8 Ιανουαρίου και αφού άρχισαν οι έρευνες, μετά την δήλωση εξαφάνισής της εντοπίστηκε ένα βίντεο στο οποίο φαινόνταν να είχε μια συνάντηση στην Πάτρα με μεσήλικα άνδρα.

Ο 58χρονος αρουσιάστηκε αυτοβούλως στις αρχές και δήλωσε πως είχε συναντηθεί μαζί της προκειμένου να αγοράσει το κινητό της τηλέφωνο για 200 ευρώ, ανταποκρινόμενος σε σχετική αγγελία.

Καθώς οι έρευνες των αρχών προχωρούσαν οι αστυνομικοί φαίνεται πως προσανατολίζονταν στο ενδεχόμενο η φυγή της Λόρας να μην ήταν αυθόρμητη, μια απόφαση της στιγμής. Φέρεται να κάλεσε ραδιοταξί και μετακινήθηκε μόνη της από το Ρίο προς την Αθήνα, πληρώνοντας 320 ευρώ.

Μάλιστα ο οδηγός ταξί κατέθεσε ότι η κοπέλα ήταν σιωπηλή, έβγαζε τα καλλυντικά της και βαφόταν, ενώ όταν έφτασαν στην περιοχή του Ζωγράφου του ζήτησε να την αφήσει ένα με δύο λεπτά μακριά από το σημείο που είχε υποδείξει.

Τα ίχνη της χάνονται στου Ζωγάφου. Σε βίντεο από κάμερες ασφαλείας, φαίνεται να περπατά μόνη της, φορώντας μπουφάν με κουκούλα και κοιτώντας το κινητό της. Κάμερες την καταγράφουν να ζητά wi-fi σε καφέ, να προσπαθεί να πουλήσει κοσμήματα σε χρυσοχοείο και να ψωνίζει σε μίνι μάρκετ κοντά στο νοσοκομείο Παίδων.

Μάλιστα, σε μικρή απόσταση οι αρχές βρήκαν και τη σχολική της τσάντα ενώ σε νεότερα πλάνα φαίνεται να έχει αλλάξει ρούχα, να κρατά νέα μαύρη τσάντα και να αγοράζει καθαριστικά, στοιχείο που ενισχύει το σενάριο ότι ίσως βρήκε προσωρινή στέγη. Από εκεί και μετά, τα ίχνη της χάνονται.

Πάντως στο «Φως στο Τούνελ», η Αγγελική Νικολούλη απηύθυνε έκκληση να εντοπιστεί οδηγός ταξί που, σύμφωνα με πληροφορίες της εκπομπής μετέφερε την ανήλικη από τον Ζωγράφο στην Ομόνοια περίπου στις 11:30 το πρωί της 8ης Ιανουαρίου. Από την Ομόνοια αναχωρούν λεωφορεία με προορισμό τη Γερμανία μία φορά τον μήνα, με τελευταίο δρομολόγιο στις 15 Ιανουαρίου.

Οι αρχές παρακολουθούν και αεροδρόμια, λιμάνια, σταθμούς ΚΤΕΛ και μέσα μαζικής μεταφοράς χωρίς όμως να έχουχν εντοπίσει ίχνη της Λόρας ενώ εκτιμούν πως δεν έχει εγκαταλείψει τη χώρα. Αποδίδουν όμως μεγάλη σημασία στο γεγνός ότι έναν μήνα πριν την εξαφάνιση είχε φωτογραφίσει το διαβατήριό της, στοιχείο που η μητέρα της ανέφερε στις Αρχές με καθυστέρηση.

