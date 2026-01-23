Συνεχίζεται η αγωνία γύρω από την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρα, η οποία αγνοείται από τις 8 Ιανουαρίου, όταν έφυγε με ταξί από την Πάτρα και τελευταία φορά εθεάθη στην περιοχή του Ζωγράφου στην Αθήνα.

Οι έρευνες της αστυνομίας συνεχίζονται εντατικά σε Αθήνα, Πάτρα αλλά και στη Γερμανία, καθώς εξετάζεται το ενδεχόμενο η ανήλικη να έχει εγκαταλείψει τη χώρα. Οι γονείς της και οι συμμαθητές της συνεχίζουν να δίνουν καταθέσεις, προσπαθώντας να ρίξουν φως στις συνθήκες της εξαφάνισης.

Νέο στοιχείο στην υπόθεση αποτελεί η αναφορά μιας «μυστηριώδους» 18χρονης φίλης, που η Λόρα είχε αναφέρει στους γονείς της στο παρελθόν.

Η κοπέλα, η οποία φέρεται να κατοικεί στου Ζωγράφου, έχει μπει στο επίκεντρο των ερευνών, καθώς οι αρχές ελπίζουν ότι η Λόρα ενδέχεται να την είχε επισκεφθεί ή να είχε επικοινωνήσει μαζί της. Παράλληλα, η αστυνομία δεν αποκλείει το ενδεχόμενο η 16χρονη να επινόησε την ύπαρξη της φίλης, για να δυσκολέψει τον εντοπισμό της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι γονείς της Λόρας γνώριζαν την ύπαρξη της Άννας, αλλά δεν ενέκριναν τη φιλία τους. Μιλώντας στην εκπομπή Live News, φίλοι της Λόρα ανέφεραν ότι η κοπέλα τους είχε πει ότι η φίλη ήταν από την Ουκρανία και ότι οι γονείς της δεν την άφηναν να έχει επαφή μαζί της.

Η 16χρονη περιέγραφε ότι ο πατέρας της παρακολουθούσε το κινητό της καθημερινά και ότι οι γονείς δεν ήθελαν να γνωρίζουν με ποιους συναντιόταν, χωρίς να της δίνουν συγκεκριμένη εξήγηση που αποδοκίμαζαν τη φίλη της.

«Αδιέξοδο» με το παλιό κινητό της Λόρας

Την ημέρα της εξαφάνισης της 16χρονης Λόρα από την Πάτρα, λίγο πριν αναχωρήσει για την Αθήνα, η ανήλικη είχε συναντηθεί με έναν 60χρονο άνδρα και την κόρη του προκειμένου να του πουλήσει το κινητό της τηλέφωνο.

Οι αρχές εντόπισαν τον άνδρα και του ζήτησαν να παραδώσει τη συσκευή, ώστε να εξεταστούν τα μηνύματα και οι τηλεφωνικές κλήσεις της Λόρα. Ωστόσο, η έρευνα δεν απέδωσε καρπούς, καθώς ο αγοραστής είχε επαναφέρει το κινητό στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, με αποτέλεσμα να διαγραφούν όλα τα προηγούμενα δεδομένα που υπήρχαν στη συσκευή.

Παράλληλα, οι ελληνικές αρχές ερευνούν εντατικά όλα τα πιθανά σημεία μετακίνησης της 16χρονης, όπως λιμάνια, αεροδρόμια και σταθμούς τρένων και λεωφορείων, με σκοπό να εξακριβώσουν αν η Λόρα κατάφερε να φύγει από τη χώρα και να επιστρέψει στη Γερμανία.

Για τον ίδιο λόγο, ζητήθηκε συνεργασία από τις γερμανικές αρχές, ώστε να ελεγχθούν τυχόν κινητές συσκευές που μπορεί να έχει ενεργοποιήσει η Λόρα και οι οποίες θα μπορούσαν να εντοπιστούν.

Ωστόσο, οι γερμανικές αρχές αρνήθηκαν να προβούν σε τέτοιου είδους έλεγχο, επικαλούμενες ότι δεν ενεργοποιείται η παρακολούθηση κινητών τηλεφώνων λόγω εξαφάνισης. Οι έρευνες συνεχίζονται, με τις ελληνικές αρχές να προσπαθούν να συλλέξουν οποιοδήποτε στοιχείο που θα μπορούσε να ρίξει φως στην τύχη της Λόρας, ενώ η αγωνία της οικογένειας και των φίλων της παραμένει μεγάλη, καθώς οι πληροφορίες για την πορεία της είναι μέχρι στιγμής περιορισμένες και οι ενδείξεις για την κατεύθυνση στην οποία κατευθύνθηκε ασαφείς.

